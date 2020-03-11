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    Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Второй гол хозяев в первом тайме забил форвард Александр Кокорин.

    Это его второй гол за сочинцев в трех официальных матчах. Футболист принадлежит «Зениту», контракт с которым истекает летом.

    • На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.
    • В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.
    • Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.

    UPD: Кокорин забил во втором тайме – у него дубль в этом матче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2020 20:50
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 34 минуты назад

      Пенальти вообще забавный

      0
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 54 минуты назад

      Очень странный матч. Автогол странный и голы кокоши и Мостового выглядят наигранно. Защитники Оренбурга вместо того чтобы встречать и играть плотно с кокошей и мостовым убегают от них. В итоге очки были отданы нуждающемуся. И разгром не случайно. 1:0 или 2:1 вызывали бы вопросы о договорном матче. А разгром и всё шито крыто. Где этот комитет по договорнякам?

      0
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      Рейтинг: +476

      NEONFOL 1 час назад

      позор бомжам, играют их 2 недоклуба и очки берут те кому нужнее, позор ворам, позор бомжам, Кокорин, вали скорее оттуда

      1
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      Рейтинг: +229

      Горкин Блеванов 1 час назад

      Кокорин очень хорошо смотрится, серьёзно , солидно так

      0
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 1 час назад

      Для начала пойдет! Санек старательный парень! Если его не вернут епаные денежные мешки в Зенит, то гори все огнем с таким нападением, как сейчас

      0
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      Рейтинг: +36

      diego delgado 2 часа назад

      С Холланда решил пример взять

      0
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      Рейтинг: +1264

      Серж 69 2 часа назад

      Забил парочку,и молоток!Почти уверен,что сделает он это не единожды этой весной,а уж сколько за сезон,немало,пожалуй.Семак переживает поди,что Кокорин не в его команде,уж получше Дзюбы и Азмуна,скорее всего,смотрелся бы.Но тут уж что поделать,большие дяди велели Кокору в Зенит не пускать пока,как их ослушаться?Сочи мне по барабану,но вот Кокорин несколько импонирует,хоть и оболтус.Пока вот взялся за ум,хотелось бы,чтобы этот период продолжался подольше,глядишь,и сборной бы пригодился.

      0
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      Рейтинг: +1818

      Kollljan 2 часа назад

      Браво, Сочи! Трепещите, мясные!

      2
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      Рейтинг: +912

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      Спартак переживает, что Сочи за один матч забили 1/4 их голов за сезон

      3
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      Рейтинг: +409

      FROL001 > Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      Сочи забили больше, чем "народные"))))

      2
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      Рейтинг: +2168

      Иван_Невский 3 часа назад

      вот Сочи и убежал с последнего места, это было ожидаемо.
      надо поглядеть, как дальше судиться Сочи будет.

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      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Иван_Невский 3 часа назад

      и кокорин разыгрался!молодец!только не надо в питер возвращаться!там толку не будет у него!

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