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  • Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

11 марта 2020, 20:50
12

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Второй гол хозяев в первом тайме забил форвард Александр Кокорин.

Это его второй гол за сочинцев в трех официальных матчах. Футболист принадлежит «Зениту», контракт с которым истекает летом.

  • На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.
  • В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.
  • Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.

UPD: Кокорин забил во втором тайме – у него дубль в этом матче.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Sviro
1583949548
Ишь ты, как Кокорин разыгрался!!! Вот что доллар и погоня за ним делают!!! Дай-то Бог!!
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88serega88
1583949601
Савин тапки зарядил! все понятно, расходимся!
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Завулон new new
1583949889
Побег с последнего места удался на славу,возможно на время,но там как карта ляжет
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Иван_Невский
1583950301
вот Сочи и убежал с последнего места, это было ожидаемо. надо поглядеть, как дальше судиться Сочи будет.
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Kollljan
1583953923
Браво, Сочи! Трепещите, мясные!
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diego delgado
1583954366
С Холланда решил пример взять
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Горкин Блеванов
1583956954
Кокорин очень хорошо смотрится, серьёзно , солидно так
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NEONFOL
1583957558
позор бомжам, играют их 2 недоклуба и очки берут те кому нужнее, позор ворам, позор бомжам, Кокорин, вали скорее оттуда
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Hektor 84
1583960478
Очень странный матч. Автогол странный и голы кокоши и Мостового выглядят наигранно. Защитники Оренбурга вместо того чтобы встречать и играть плотно с кокошей и мостовым убегают от них. В итоге очки были отданы нуждающемуся. И разгром не случайно. 1:0 или 2:1 вызывали бы вопросы о договорном матче. А разгром и всё шито крыто. Где этот комитет по договорнякам?
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Hektor 84
1583961668
Пенальти вообще забавный
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