Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Второй гол хозяев в первом тайме забил форвард Александр Кокорин.
Это его второй гол за сочинцев в трех официальных матчах. Футболист принадлежит «Зениту», контракт с которым истекает летом.
- На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.
- В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.
- Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.
UPD: Кокорин забил во втором тайме – у него дубль в этом матче.
Источник: Бомбардир.ру