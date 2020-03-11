Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Второй гол хозяев в первом тайме забил форвард Александр Кокорин.

Это его второй гол за сочинцев в трех официальных матчах. Футболист принадлежит «Зениту», контракт с которым истекает летом.

На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.

В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.

Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.

UPD: Кокорин забил во втором тайме – у него дубль в этом матче.