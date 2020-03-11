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    Карпов: «Локомотив» и тульский «Арсенал» предлагали зимой арендовать Кокорина с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц»

    Журналист Metaratings Иван Карпов сообщил, что помимо «Сочи» на форварда «Зенита» Александра Кокорина зимой претендовали и другие клубы. Речь идет о «Локомотиве» и «Арсенале».

    «Арсенал» предлагал 3 миллиона рублей в месяц, аренда до конца сезона. Нужно было написать смску: «Готов перейти в «Арсенал»; Алексей Дюмин (губернатор, бывший охранник Владимира Путина) пошeл бы договариваться с «Зенитом». «Локомотив» готов был предложить Кокорину аренду с такой же заплатой», – написал Карпов.

    • Кокорин провел за «Сочи» два официальных матча, забил гол.
    • Команда идет в РПЛ последней.
    • «Зенит» лидирует в лиге.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.03.2020 10:38
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1165

      anjaneri 13 часов назад

      Коко стоит на много больше, - где еще можно найти приблатненного футболье...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Достали уже со своим Кокориным !!!
      Неужели вам дебилам не понятно , что он собственность Газпрома, что захотят то и сделают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2280

      playsh > Alekxei Z. 3 часа назад

      Всё верно,раб Газпромовский,туды его в качель...сам заслужил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13747

      bset 13 часов назад

      Кокорин: «Зенит» не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так»

      Стыдно за Зенит

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 14 часов назад

      пускай этот иван карпов идёт к спартачам в рваную трещину !
      гыгы

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