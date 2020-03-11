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  • Карпов: «Локомотив» и тульский «Арсенал» предлагали зимой арендовать Кокорина с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц»

Карпов: «Локомотив» и тульский «Арсенал» предлагали зимой арендовать Кокорина с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц»

11 марта 2020, 10:38
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Журналист Metaratings Иван Карпов сообщил, что помимо «Сочи» на форварда «Зенита» Александра Кокорина зимой претендовали и другие клубы. Речь идет о «Локомотиве» и «Арсенале».

«Арсенал» предлагал 3 миллиона рублей в месяц, аренда до конца сезона. Нужно было написать смску: «Готов перейти в «Арсенал»; Алексей Дюмин (губернатор, бывший охранник Владимира Путина) пошeл бы договариваться с «Зенитом». «Локомотив» готов был предложить Кокорину аренду с такой же заплатой», – написал Карпов.

  • Кокорин провел за «Сочи» два официальных матча, забил гол.
  • Команда идет в РПЛ последней.
  • «Зенит» лидирует в лиге.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Арсенал Сочи Кокорин Александр
Комментарии (3)
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bset
1583913238
Кокорин: «Зенит» не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так» Стыдно за Зенит
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anjaneri
1583916223
Коко стоит на много больше, - где еще можно найти приблатненного футболье...
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