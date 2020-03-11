Карпов: «Локомотив» и тульский «Арсенал» предлагали зимой арендовать Кокорина с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц»

Журналист Metaratings Иван Карпов сообщил, что помимо «Сочи» на форварда «Зенита» Александра Кокорина зимой претендовали и другие клубы. Речь идет о «Локомотиве» и «Арсенале».

«Арсенал» предлагал 3 миллиона рублей в месяц, аренда до конца сезона. Нужно было написать смску: «Готов перейти в «Арсенал»; Алексей Дюмин (губернатор, бывший охранник Владимира Путина) пошeл бы договариваться с «Зенитом». «Локомотив» готов был предложить Кокорину аренду с такой же заплатой», – написал Карпов.