УЕФА: «Нет необходимости менять расписание Евро из-за коронавируса»

В УЕФА оценили вероятность переноса Евро-2020 из-за вспышки коронавируса.

«Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Tuttosport: федерации футбола нескольких стран попросили УЕФА перенести Евро-2020