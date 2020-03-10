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  • Tuttosport: федерации футбола нескольких стран попросили УЕФА перенести Евро-2020

Tuttosport: федерации футбола нескольких стран попросили УЕФА перенести Евро-2020

10 марта 2020, 16:31
6

Федерации футбола нескольких стран обратились к УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы – 2020, сообщает Tuttosport.

Матчи национальные чемпионатов могут быть перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Федерации хотят получить возможность завершить клубный сезон без сокращения количества матчей, доиграв перенесенные встречи летом.

  • Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Источник: Tuttosport
Чемпионат Европы
Комментарии (6)
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geroin161
1583851041
Никаких переносов. У меня уже билеты куплены в Питер
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Artemka444
1583851547
Так лучше вообще отменить,!!!!
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general.lizyukov
1583862657
Имя, сестра, имя! (С) И кто это такие непривитые?
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