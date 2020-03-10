Tuttosport: федерации футбола нескольких стран попросили УЕФА перенести Евро-2020

Федерации футбола нескольких стран обратились к УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы – 2020, сообщает Tuttosport.

Матчи национальные чемпионатов могут быть перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Федерации хотят получить возможность завершить клубный сезон без сокращения количества матчей, доиграв перенесенные встречи летом.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса