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    Tuttosport: федерации футбола нескольких стран попросили УЕФА перенести Евро-2020

    Федерации футбола нескольких стран обратились к УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы – 2020, сообщает Tuttosport.

    Матчи национальные чемпионатов могут быть перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Федерации хотят получить возможность завершить клубный сезон без сокращения количества матчей, доиграв перенесенные встречи летом.

    • Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

    УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

    Источник: Tuttosport

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    10.03.2020 16:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 20:50

      Имя, сестра, имя! (С) И кто это такие непривитые?

      0
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 19:59

      Лук-чеснок и глушаков всех вылечит без лишнего хайпа ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 19:19

      Доиграв футбольные матчи летом. А что владельцы коронавируса сообщили, что летом не будет его?

      0
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      Рейтинг: +430

      Artemka444 10 марта, 17:45

      Так лучше вообще отменить,!!!!

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      Рейтинг: +1237

      geroin161 10 марта, 17:37

      Никаких переносов. У меня уже билеты куплены в Питер

      2
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      Рейтинг: +1529

      alarm 10 марта, 17:24

      давайте к нам. и в украине ещё можно половину сыграть. по крайней мере, у нас сейчас никто не дохнет, даже хряки.

      2
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 16:40

      Да все. Великая держава Китай просто уничтожит сейчас все на своем пути, включая себя. Побольше ешьте собак, кошек, мышей, змей. Поели - умерли. Норм тема.

      Россия будет вечно живая) у нас бичик и бутылка водки)

      2
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis > KLIM777 10 марта, 17:42

      прочитал что пиндосы сказали..есть сильная версия что сша замутил все это..только они испытывают свои хим.биолог.оружия в чужих странах..а сколько глав других стран отравили!а собак и змей ели пожизненно..и наши жрали и жрут на востоке в тайге..

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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 > Chernyi Lis 10 марта, 17:48

      Вполне возможно. Есть мутация вирусов. Ведь такое не первый раз. Были разные вирусы, которые убивали людей.

      Вот чисто теоретически, моя интуиция подсказывает, что это все неспроста. Теперь будем ждать выхода из этого. Ведь поток заражаемости нарастает. Если у нас сейчас более менее спокойно, то это временно.

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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 10 марта, 17:48

      и не только глав..

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      Рейтинг: +30

      ACESANDEIGHTS > KLIM777 10 марта, 20:05

      ваты тред

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