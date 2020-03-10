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    Дата старта продаж билетов на матч Молдовия – Россия отложена из-за коронавируса

    Молдавская федерация футбола отложила старт продаж билетов на товарищескую встречу Молдавия – Россия.

    Решение связано с введенным в стране запретом на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса. Ранее министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что в Молдавии будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

    • Матч Молдавия – Россия должен состоятся в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 31 марта.
    • Билеты должны были поступить в продажу 11 марта.

    Источник: инстаграм молдавской федерации футбола

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    10.03.2020 13:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1428

      Torvald64 10 марта, 17:13

      Столица Молдовии - Саланск?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      Play 10 марта, 15:40

      Молдавия грамотеи блин

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 15:39

      Или Молдавия, или Молдова. Найдите русского редактора.

      0
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      Рейтинг: +13747

      bset 10 марта, 14:08

      Молдовия?))) Ахахаха. Кто-то калтавый новость писал?

      2
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 > bset 10 марта, 14:24

      Молдованин ))

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