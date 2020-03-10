Дата старта продаж билетов на матч Молдовия – Россия отложена из-за коронавируса

Молдавская федерация футбола отложила старт продаж билетов на товарищескую встречу Молдавия – Россия.
Решение связано с введенным в стране запретом на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса. Ранее министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что в Молдавии будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.
- Матч Молдавия – Россия должен состоятся в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 31 марта.
- Билеты должны были поступить в продажу 11 марта.
Источник: инстаграм молдавской федерации футбола