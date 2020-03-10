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  • Дата старта продаж билетов на матч Молдовия – Россия отложена из-за коронавируса

Дата старта продаж билетов на матч Молдовия – Россия отложена из-за коронавируса

10 марта 2020, 13:28
4

Молдавская федерация футбола отложила старт продаж билетов на товарищескую встречу Молдавия – Россия.

Решение связано с введенным в стране запретом на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса. Ранее министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что в Молдавии будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

  • Матч Молдавия – Россия должен состоятся в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 31 марта.
  • Билеты должны были поступить в продажу 11 марта.

Источник: инстаграм молдавской федерации футбола
Товарищеские матчи Молдавия Россия
Комментарии (4)
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bset
1583838494
Молдовия?))) Ахахаха. Кто-то калтавый новость писал?
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general.lizyukov
1583843955
Или Молдавия, или Молдова. Найдите русского редактора.
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Play
1583844020
Молдавия грамотеи блин
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Torvald64
1583849626
Столица Молдовии - Саланск?
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