Дата старта продаж билетов на матч Молдовия – Россия отложена из-за коронавируса

Молдавская федерация футбола отложила старт продаж билетов на товарищескую встречу Молдавия – Россия.

Решение связано с введенным в стране запретом на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса. Ранее министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что в Молдавии будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.