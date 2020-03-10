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    Шмейхель сыграл в 200-м матче АПЛ. Он четвертый датчанин, кому это удалось

    Вратарь «Лестера» Каспера Шмейхель сыграл в 200-м матче в английской Премьер-лиге.

    Победа в 29-м туре чемпионата Англии над «Астон Виллой» (4:0) стала для датского вратаря юбилейной. Он стал четвертым датским футболистом в истории, покорившим эту отметку.

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, выступающий за «Интер», провел 226 матчей в АПЛ. Отец вратаря «Лестера» голкипер Петер Шмейхель сыграл 310 матчей.

    Рекорд принадлежит вратарю Томасу Соренсену (364 игры в АПЛ).

    • Каспер Шмейхель перешел в «Лестер» из «Лидса» летом 2011 года.
    • В 2016 году вратарь стал чемпионом Англии.

    Источник: Gracenote Sports

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    10.03.2020 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1867

      Danish Dynamite 10 марта, 14:05

      Молодчина Каспер! В топ-5 мировых вратарей точно входит, если вообще не в топ-3. Не совсем соответствует только клуб его классу, но в чём-то это даже лучше.

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