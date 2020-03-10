Шмейхель сыграл в 200-м матче АПЛ. Он четвертый датчанин, кому это удалось

Вратарь «Лестера» Каспера Шмейхель сыграл в 200-м матче в английской Премьер-лиге.

Победа в 29-м туре чемпионата Англии над «Астон Виллой» (4:0) стала для датского вратаря юбилейной. Он стал четвертым датским футболистом в истории, покорившим эту отметку.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, выступающий за «Интер», провел 226 матчей в АПЛ. Отец вратаря «Лестера» голкипер Петер Шмейхель сыграл 310 матчей.

Рекорд принадлежит вратарю Томасу Соренсену (364 игры в АПЛ).