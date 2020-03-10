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  • Шмейхель сыграл в 200-м матче АПЛ. Он четвертый датчанин, кому это удалось

Шмейхель сыграл в 200-м матче АПЛ. Он четвертый датчанин, кому это удалось

10 марта 2020, 08:25
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Вратарь «Лестера» Каспера Шмейхель сыграл в 200-м матче в английской Премьер-лиге.

Победа в 29-м туре чемпионата Англии над «Астон Виллой» (4:0) стала для датского вратаря юбилейной. Он стал четвертым датским футболистом в истории, покорившим эту отметку.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, выступающий за «Интер», провел 226 матчей в АПЛ. Отец вратаря «Лестера» голкипер Петер Шмейхель сыграл 310 матчей.

Рекорд принадлежит вратарю Томасу Соренсену (364 игры в АПЛ).

  • Каспер Шмейхель перешел в «Лестер» из «Лидса» летом 2011 года.
  • В 2016 году вратарь стал чемпионом Англии.

Источник: Gracenote Sports
Англия. Премьер-лига Лестер Дания Шмейхель Каспер
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
1583838330
Молодчина Каспер! В топ-5 мировых вратарей точно входит, если вообще не в топ-3. Не совсем соответствует только клуб его классу, но в чём-то это даже лучше.
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