Шмейхель сыграл в 200-м матче АПЛ. Он четвертый датчанин, кому это удалось

Вратарь «Лестера» Каспера Шмейхель сыграл в 200-м матче в английской Премьер-лиге.
Победа в 29-м туре чемпионата Англии над «Астон Виллой» (4:0) стала для датского вратаря юбилейной. Он стал четвертым датским футболистом в истории, покорившим эту отметку.
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, выступающий за «Интер», провел 226 матчей в АПЛ. Отец вратаря «Лестера» голкипер Петер Шмейхель сыграл 310 матчей.
Рекорд принадлежит вратарю Томасу Соренсену (364 игры в АПЛ).
- Каспер Шмейхель перешел в «Лестер» из «Лидса» летом 2011 года.
- В 2016 году вратарь стал чемпионом Англии.
Источник: Gracenote Sports