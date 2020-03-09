Главные новости дня. В Италии до апреля приостановили все турниры, Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по отбитым пенальти

Опубликовано фото Роналдиньо в тюрьме

Журналист Скира: «Барселона» готова платить Месси по новому контракту 50 миллионов в год»

«Мутко против»: в «Краснодаре» штраф за споры с судьей и опоздание на тренировку – 10 тысяч. За несогласованное интервью могут разорвать контракт

Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по количеству отбитых пенальти

РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над ЦСКА, москвичи не выигрывают в пяти внутрироссийских матчах подряд

РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Краснодару», Ари забил в ворота бывшего клуба

Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

Официально: матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет без зрителей

РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования