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  • Журналист Скира: «Барселона» готова платить Месси по новому контракту 50 миллионов в год»

Журналист Скира: «Барселона» готова платить Месси по новому контракту 50 миллионов в год»

9 марта 2020, 13:02
8

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Ради этого каталонцы готовы увеличить зарплату игроку.

«Барселона» работает над продлением контракта с Месси до 2023 года. Зарплата – 50 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Николо Скира.

  • Месси – воспитанник «Барселоны».
  • Нынешний договор действует до лета 2021 года.
  • «Барселона» лидирует в Примере.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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Давид59
1583751047
Делим на 12 , итого чуть больше 4-х лимонов в месяц. Неплохо! Дети, играйте в футбол! Это не только удовольствие, но и иногда неплохой источник дохода!
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Mister_Tomsk
1583754693
дааа уж, идиотизм, он не тянет уже.. а ему такие бабки..
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Cules2013
1583755832
Паготьте, так в сети пишут, что он и так где-то 50 чистыми получает. Что-то у меня дебет с кредитом не сходятся.
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Hektor 84
1583756109
Та просто бред какой то. Зачем? Он что до 50 лет играть будет? Барсе давно пора, та и дешевле будет найти нового Месси.
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LAY394
1583768502
Ну где мля фэйрплэй? Не говоря уже про брайтвайта
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