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    Журналист Скира: «Барселона» готова платить Месси по новому контракту 50 миллионов в год»

    «Барселона» рассчитывает продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Ради этого каталонцы готовы увеличить зарплату игроку.

    «Барселона» работает над продлением контракта с Месси до 2023 года. Зарплата – 50 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Нынешний договор действует до лета 2021 года.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    09.03.2020 13:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +567

      LAY394 9 марта 2020, 18:41

      Ну где мля фэйрплэй? Не говоря уже про брайтвайта

      -1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 марта 2020, 15:15

      Та просто бред какой то. Зачем? Он что до 50 лет играть будет? Барсе давно пора, та и дешевле будет найти нового Месси.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Hektor 84 9 марта 2020, 18:06

      ну коль вы знаете способ найти нового Месси, ещё и недорого, то можете прям сейчас подавать резюме на трудоустройство в скаутский отдел Барселоны. Там таких способов люди не знают.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2020, 15:10

      Паготьте, так в сети пишут, что он и так где-то 50 чистыми получает. Что-то у меня дебет с кредитом не сходятся.

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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 9 марта 2020, 14:51

      дааа уж, идиотизм, он не тянет уже.. а ему такие бабки..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Mister_Tomsk 9 марта 2020, 15:12

      без него нынешняя Барса опустилась бы в зону ЛЕ.
      Ясен хрен, что Лео в свои почти 33 года уже не тот, что раньше, но он по-прежнему один из лучших игроков мира, если не лучший. Особенно, если смотреть стату.

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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush > Mister_Tomsk 9 марта 2020, 15:14

      Ну он историю создает для клуба богатую, в интересах барсы чтобы он до последнего играл в барсе, и завершил карьеру, это будет легендарно. Реал не сумел сделать это с Роналду, он как бы легендарный игрок, но в историю Реала он войдет не так сильно как Месси, потому что Рон выигрывал лиги чемпионов и чемпионаты странов с разными клубами, и эти клубы вправе тоже считать что Рон их легенда тоже

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 9 марта 2020, 13:50

      Делим на 12 , итого чуть больше 4-х лимонов в месяц. Неплохо! Дети, играйте в футбол! Это не только удовольствие, но и иногда неплохой источник дохода!

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