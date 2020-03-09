Журналист Скира: «Барселона» готова платить Месси по новому контракту 50 миллионов в год»

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Ради этого каталонцы готовы увеличить зарплату игроку.

«Барселона» работает над продлением контракта с Месси до 2023 года. Зарплата – 50 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Николо Скира.