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    В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования

    Национальный олимпийский комитет Италии объявил о решении приостановить в стране все спортивные турниры до 3 апреля.

    Такие меры связаны с распространением эпидемии коронавируса.

    Сообщается, что на международные соревнования юрисдикция итальянского олимпийского комитета не распространяется, поэтому домашние матчи клубов Серии А в еврокубках будут проходить по графику, но при пустых трибунах.

    В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.

    Официально: матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет без зрителей

    Источник: Официальный сайт Национального олимпийского комитета Италии

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    09.03.2020 21:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 марта 2020, 00:46

      Плевать на чемпионат, если они не могут обеспечить нормальные условия и карантин. Нужно сейчас остановить эту заразу, пока не стало совсем плохо. Причём все заболевшие из северной части, где Альпы, стало быть ту зону нужно полностью закрывать на карантин. Вирусы как правило в жаре все подыхают, а вот в холоде как раз хорошо процветают.

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 9 марта 2020, 22:44

      То чувство, когда рад, что ни один клуб не вышел в еврокубки

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2020, 22:30

      Если бы это реально помогало. По-моему, хернёй они там страдают в своей Италии и Франции. В Испании, например, никто ничего отменять, приостанавливать не собирается, как и устраивать пустые трибуны.
      В таких случаях реально работает полный карантин и соблюдение людьми правил противовирусной защиты. Но это в современном мире в крупных городах просто невозможно. Так что это тупо убытки на ровном месте. Лучше бы эти деньги в систему здравоохранения вложили.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 9 марта 2020, 23:24

      ну , как ни странно, что испания и италия рядом, а ситуации ну совсем разные, в испании там и тысячи нет зараженный. а в италии под 10К

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Cules2013 10 марта 2020, 00:49

      Думаю поможет, так всех закроют на карантин к ерепени, а так представь кого-то одного пропустили из этих 7000 и тех, о ком не знают, он пришёл на стадик, был в окружении сотен людей, их заразил, эти 200 людей, пообщались ещё с 50 людьми за пару дней, это уже 10к человек и понеслась, всё может вырасти в геометрической прогрессии....

      А по поводу Испании - климат существенно играет роль для вирусов, в жаре они подыхают. Ведь в Италии заболевшие почти все из северной части, где неподалёку Альпы... А в холод вирусы себя прекрасно чувствуют.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ivanthebest 10 марта 2020, 10:52

      глубокие у вас познания в вирусологии)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 9 марта 2020, 22:27

      жесткие меры отражают пиз dec в стране.. а у меня 8 ого апреля вылет в рим, и обратно вылет из венеции.. был..

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      Рейтинг: +228

      Nikoo > DeStar 10 марта 2020, 02:18

      А шо теперь с билетами?

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