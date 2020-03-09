В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования

Национальный олимпийский комитет Италии объявил о решении приостановить в стране все спортивные турниры до 3 апреля.

Такие меры связаны с распространением эпидемии коронавируса.

Сообщается, что на международные соревнования юрисдикция итальянского олимпийского комитета не распространяется, поэтому домашние матчи клубов Серии А в еврокубках будут проходить по графику, но при пустых трибунах.

В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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