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В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования

9 марта 2020, 21:29
8

Национальный олимпийский комитет Италии объявил о решении приостановить в стране все спортивные турниры до 3 апреля.

Такие меры связаны с распространением эпидемии коронавируса.

Сообщается, что на международные соревнования юрисдикция итальянского олимпийского комитета не распространяется, поэтому домашние матчи клубов Серии А в еврокубках будут проходить по графику, но при пустых трибунах.

В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Официально: матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет без зрителей

Источник: Официальный сайт Национального олимпийского комитета Италии
Италия. Серия А
Комментарии (8)
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DeStar
1583782064
жесткие меры отражают пиз dec в стране.. а у меня 8 ого апреля вылет в рим, и обратно вылет из венеции.. был..
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Cules2013
1583782257
Если бы это реально помогало. По-моему, хернёй они там страдают в своей Италии и Франции. В Испании, например, никто ничего отменять, приостанавливать не собирается, как и устраивать пустые трибуны. В таких случаях реально работает полный карантин и соблюдение людьми правил противовирусной защиты. Но это в современном мире в крупных городах просто невозможно. Так что это тупо убытки на ровном месте. Лучше бы эти деньги в систему здравоохранения вложили.
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Lilipyt
1583783057
То чувство, когда рад, что ни один клуб не вышел в еврокубки
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ivanthebest
1583790401
Плевать на чемпионат, если они не могут обеспечить нормальные условия и карантин. Нужно сейчас остановить эту заразу, пока не стало совсем плохо. Причём все заболевшие из северной части, где Альпы, стало быть ту зону нужно полностью закрывать на карантин. Вирусы как правило в жаре все подыхают, а вот в холоде как раз хорошо процветают.
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