В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования

Плевать на чемпионат, если они не могут обеспечить нормальные условия и карантин. Нужно сейчас остановить эту заразу, пока не стало совсем плохо. Причём все заболевшие из северной части, где Альпы, стало быть ту зону нужно полностью закрывать на карантин. Вирусы как правило в жаре все подыхают, а вот в холоде как раз хорошо процветают.
Национальный олимпийский комитет Италии объявил о решении приостановить в стране все спортивные турниры до 3 апреля.
Такие меры связаны с распространением эпидемии коронавируса.
Сообщается, что на международные соревнования юрисдикция итальянского олимпийского комитета не распространяется, поэтому домашние матчи клубов Серии А в еврокубках будут проходить по графику, но при пустых трибунах.
В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Официально: матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет без зрителей