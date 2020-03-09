Судья Федотов: «В эпизоде со вторым удалением ЦСКА в матче с «Ростовом» надо было показывать желтую карточку, а не красную»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает ошибкой второе удаление ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Речь идет о красной карточке Вадима Карпова.

«В эпизоде с фолом Карпова на Ивелине Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жeлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шeл на Игоря Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка», – сказал эксперт.