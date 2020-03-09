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  • Судья Федотов: «В эпизоде со вторым удалением ЦСКА в матче с «Ростовом» надо было показывать желтую карточку, а не красную»

Судья Федотов: «В эпизоде со вторым удалением ЦСКА в матче с «Ростовом» надо было показывать желтую карточку, а не красную»

9 марта 2020, 17:40
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает ошибкой второе удаление ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Речь идет о красной карточке Вадима Карпова.

«В эпизоде с фолом Карпова на Ивелине Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жeлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шeл на Игоря Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка», – сказал эксперт.

  • ЦСКА вдевятером забил один гол, а затем не реализовал пенальти.
  • Москвичи идут в таблице пятыми.
  • ЦСКА впервые с 2013 года не побеждает в пяти внутрироссийских матчах подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Безбородов Владислав Федотов Игорь
Комментарии (4)
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Павелий
1583773870
Ну вот и кармический ответ для Карпова за симуляцию с Понсе. Всего несколько дней прошло. И так будет с каждым, кто незаслуженно обижает Спартак!
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paracetamol
1583780477
Федотов уже не судья, выгнали!
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