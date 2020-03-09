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    Судья Федотов: «В эпизоде со вторым удалением ЦСКА в матче с «Ростовом» надо было показывать желтую карточку, а не красную»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает ошибкой второе удаление ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Речь идет о красной карточке Вадима Карпова.

    «В эпизоде с фолом Карпова на Ивелине Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жeлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шeл на Игоря Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка», – сказал эксперт.

    • ЦСКА вдевятером забил один гол, а затем не реализовал пенальти.
    • Москвичи идут в таблице пятыми.
    • ЦСКА впервые с 2013 года не побеждает в пяти внутрироссийских матчах подряд.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 17:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 22:01

      Федотов уже не судья, выгнали!

      0
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 9 марта 2020, 20:11

      Ну вот и кармический ответ для Карпова за симуляцию с Понсе. Всего несколько дней прошло. И так будет с каждым, кто незаслуженно обижает Спартак!

      1
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      ...
      Рейтинг: +600

      dimar > Павелий 9 марта 2020, 20:42

      кстати, в этом что то есть)))

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ > Павелий 9 марта 2020, 22:06

      Кормический ответ конечно важен,
      Красная, желтая кому как повезет!
      Но если Кутепов "палка" -
      Без кармы пенальти "привезет"!!!

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