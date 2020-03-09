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    В чемпионате Нигерии футболист умер после игрового столкновения. В больницу его везли журналисты, так как машина скорой не завелась

    Матч чемпионата Нигерии между «Насаравой» и «Катсина Юнайтед» закончился трагедией. По ходу встречи игрок хозяев Чиеме Мартинс вступил в стык, а потом резко упал на газон. Отвезти в больницу его должна была скорая помощь, но машина не завелась – в итоге футболиста доставляли в медицинское учреждение журналисты.

    Спустя некоторое время (до окончания матча) Мартинс умер. Игрокам сообщили об этом после финального свистка, они рыдали на поле. «Насарава», за которую выступал покойный, крупно победила в этом матче.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 марта 2020, 17:20

      смерть на футбольном поле

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 9 марта 2020, 16:10

      Почему в УЧЕБНОЕ, а не ЛЕЧЕБНОЕ учреждение? Что там курят копировщики?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 9 марта 2020, 15:41

      если мусульманин... алах акбар!

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 9 марта 2020, 14:06

      Лет через 10 про нас такие новости (о скорой, которая не завелась) писать будут.

      1
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > Добрый Бобер 9 марта 2020, 18:39

      Уже не о скорой, а машина журналистов не завелась

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