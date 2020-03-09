В чемпионате Нигерии футболист умер после игрового столкновения. В больницу его везли журналисты, так как машина скорой не завелась

Матч чемпионата Нигерии между «Насаравой» и «Катсина Юнайтед» закончился трагедией. По ходу встречи игрок хозяев Чиеме Мартинс вступил в стык, а потом резко упал на газон. Отвезти в больницу его должна была скорая помощь, но машина не завелась – в итоге футболиста доставляли в медицинское учреждение журналисты.

Спустя некоторое время (до окончания матча) Мартинс умер. Игрокам сообщили об этом после финального свистка, они рыдали на поле. «Насарава», за которую выступал покойный, крупно победила в этом матче.