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  • В чемпионате Нигерии футболист умер после игрового столкновения. В больницу его везли журналисты, так как машина скорой не завелась

В чемпионате Нигерии футболист умер после игрового столкновения. В больницу его везли журналисты, так как машина скорой не завелась

9 марта 2020, 13:40
5

Матч чемпионата Нигерии между «Насаравой» и «Катсина Юнайтед» закончился трагедией. По ходу встречи игрок хозяев Чиеме Мартинс вступил в стык, а потом резко упал на газон. Отвезти в больницу его должна была скорая помощь, но машина не завелась – в итоге футболиста доставляли в медицинское учреждение журналисты.

Спустя некоторое время (до окончания матча) Мартинс умер. Игрокам сообщили об этом после финального свистка, они рыдали на поле. «Насарава», за которую выступал покойный, крупно победила в этом матче.

Источник: «Чемпионат»
Африка
Комментарии (5)
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Добрый Бобер
1583752019
Лет через 10 про нас такие новости (о скорой, которая не завелась) писать будут.
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Граф2019
1583757671
если мусульманин... алах акбар!
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ilichkadr
1583759401
Почему в УЧЕБНОЕ, а не ЛЕЧЕБНОЕ учреждение? Что там курят копировщики?
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Decorhome
1583763632
смерть на футбольном поле
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