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    Траоре – первый игрок АПЛ в 2020 году, сделавший 50 обводок

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче 27-го тура против «Брайтона» (0:0) сделал 50-ю обводку в чемпионате Англии в 2020 году. Он первым из всех футболистов лиги достиг этой отметки.

    В матче с «Брайтоном» за 26 минут на поле игрок сделал пять обводок. В среднем в 2020 году в АПЛ Траоре обводит соперников каждые 12 минут.

    • Траоре в сезоне АПЛ провел 24 матча, забил четыре гола, сделал семь результативных передач.
    • Игрок на рынке стоит 28 миллионов евро.
    • «Вулверхэмптон» в АПЛ идет пятым – в зоне Лиги Европы.

    Источник: Squawka Football

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1778

      Бухбух 57 секунд назад

      Лучше бы забивал почаще, глядишь уже в каком-нибудь гранде играл.

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