Траоре – первый игрок АПЛ в 2020 году, сделавший 50 обводок

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче 27-го тура против «Брайтона» (0:0) сделал 50-ю обводку в чемпионате Англии в 2020 году. Он первым из всех футболистов лиги достиг этой отметки.
В матче с «Брайтоном» за 26 минут на поле игрок сделал пять обводок. В среднем в 2020 году в АПЛ Траоре обводит соперников каждые 12 минут.
- Траоре в сезоне АПЛ провел 24 матча, забил четыре гола, сделал семь результативных передач.
- Игрок на рынке стоит 28 миллионов евро.
- «Вулверхэмптон» в АПЛ идет пятым – в зоне Лиги Европы.
Источник: Squawka Football