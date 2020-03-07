Траоре – первый игрок АПЛ в 2020 году, сделавший 50 обводок

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче 27-го тура против «Брайтона» (0:0) сделал 50-ю обводку в чемпионате Англии в 2020 году. Он первым из всех футболистов лиги достиг этой отметки.

В матче с «Брайтоном» за 26 минут на поле игрок сделал пять обводок. В среднем в 2020 году в АПЛ Траоре обводит соперников каждые 12 минут.