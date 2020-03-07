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Траоре – первый игрок АПЛ в 2020 году, сделавший 50 обводок

7 марта 2020, 20:59
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче 27-го тура против «Брайтона» (0:0) сделал 50-ю обводку в чемпионате Англии в 2020 году. Он первым из всех футболистов лиги достиг этой отметки.

В матче с «Брайтоном» за 26 минут на поле игрок сделал пять обводок. В среднем в 2020 году в АПЛ Траоре обводит соперников каждые 12 минут.

  • Траоре в сезоне АПЛ провел 24 матча, забил четыре гола, сделал семь результативных передач.
  • Игрок на рынке стоит 28 миллионов евро.
  • «Вулверхэмптон» в АПЛ идет пятым – в зоне Лиги Европы.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Траоре Адама
Комментарии (1)
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1583605709
Лучше бы забивал почаще, глядишь уже в каком-нибудь гранде играл.
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