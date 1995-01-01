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    Кверквелия: «Футболисты «Локомотива» не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил об уровне футболистов команды. По мнению грузина, его партнеры – игроки мирового уровня.

    «Как «Локомотив» можно психологически надломить, когда у нас такой состав? Наши ребята — не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня! Помните, как полтора года назад, после чемпионства, мы шли на 11-м месте? И все говорили: «Ну всe, закончился «Локомотив», снова опустятся на восьмое-девятое место». А потом пошло, и мы финишировали вторыми. Думаю, сейчас будет так же.

    Мы хорошо отдохнули в отпуске, в отличном настроении приступили к сборам. Полтора месяца активно работали, набрали форму! Не только физическую, но и психологическую. К возобновлению чемпионата подошли с чистой головой и не думая о прошлых неудачах. Начинаем всe с чистого листа!» – сказал Кверквелия.

    • «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
    • Завтра, 8 марта, москвичи сыграют с «Ахматом».
    • Кверквелия в сезоне РПЛ провел два матча.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1778

      Бухбух 2 минуты назад

      По сравнению со сборной Грузии - да, так и есть.

      0
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      Рейтинг: +6961

      ivanthebest 9 минут назад

      Настолько ТОПы, ещё и мировые, что второй год подряд в ЛЧ у всех за щёку принимают)) Ахаха)) А он забавный)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2184

      Литейный4 1 час назад

      Без Сухины и его друзей вы дубель пусто. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      фанат джигурды > Литейный4 15 минут назад

      А ты, Гена-гальюнщик, никто, и звать тебя "никак".

      Смотрю, тебя с соккера скинули с модераторов с твоими друзьями. Плачь, бэби, плачь!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2184

      Литейный4 > фанат джигурды 4 минуты назад

      Курьер, неужто это ты? Как продвигается карьера? Лесапед выдали для развозки пиццы? Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2002

      Борат 1 час назад

      Он накуренный или просто дурачок ? Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2184

      Литейный4 > Борат 2 минуты назад

      Проводницы они такие. Попыхиваю иногда. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +183

      кто там 2 часа назад

      игрочишки мирового уровня 4 место в группе ЛЧ не занимают) да и назвать около топов можно лишь - Гжегоша да Мариу.
      братья и баринов - дети лимита, скоро в лазурной форме пылить будут за жирный контракт а не в Европе.
      хтьфу.

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