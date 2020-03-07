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  • Кверквелия: «Футболисты «Локомотива» не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня»

Кверквелия: «Футболисты «Локомотива» не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня»

7 марта 2020, 18:58
14

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил об уровне футболистов команды. По мнению грузина, его партнеры – игроки мирового уровня.

«Как «Локомотив» можно психологически надломить, когда у нас такой состав? Наши ребята — не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня! Помните, как полтора года назад, после чемпионства, мы шли на 11-м месте? И все говорили: «Ну всe, закончился «Локомотив», снова опустятся на восьмое-девятое место». А потом пошло, и мы финишировали вторыми. Думаю, сейчас будет так же.

Мы хорошо отдохнули в отпуске, в отличном настроении приступили к сборам. Полтора месяца активно работали, набрали форму! Не только физическую, но и психологическую. К возобновлению чемпионата подошли с чистой головой и не думая о прошлых неудачах. Начинаем всe с чистого листа!» – сказал Кверквелия.

  • «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
  • Завтра, 8 марта, москвичи сыграют с «Ахматом».
  • Кверквелия в сезоне РПЛ провел два матча.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кверквелия Соломон
Комментарии (14)
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кто там
1583597645
игрочишки мирового уровня 4 место в группе ЛЧ не занимают) да и назвать около топов можно лишь - Гжегоша да Мариу. братья и баринов - дети лимита, скоро в лазурной форме пылить будут за жирный контракт а не в Европе. хтьфу.
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ivanthebest
1583605121
Настолько ТОПы, ещё и мировые, что второй год подряд в ЛЧ у всех за щёку принимают)) Ахаха)) А он забавный)
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Бухбух
1583605505
По сравнению со сборной Грузии - да, так и есть.
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Hektor 84
1583612706
Я бы проверил этого товарища на допинг
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general.lizyukov
1583614067
Да просто космос, а не игроки!!! Точно не Соломоново решение такое заявлять
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Axe111
1583619744
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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somn
1583644092
Сам то понял, что сказал?
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subbotaspartak
1583649764
Особенно на маршруте: Москва - Пекин.
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Plyash
1583660223
Это как же надо было на...е...б...еница?
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