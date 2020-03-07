Кверквелия: «Футболисты «Локомотива» не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил об уровне футболистов команды. По мнению грузина, его партнеры – игроки мирового уровня.

«Как «Локомотив» можно психологически надломить, когда у нас такой состав? Наши ребята — не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня! Помните, как полтора года назад, после чемпионства, мы шли на 11-м месте? И все говорили: «Ну всe, закончился «Локомотив», снова опустятся на восьмое-девятое место». А потом пошло, и мы финишировали вторыми. Думаю, сейчас будет так же.

Мы хорошо отдохнули в отпуске, в отличном настроении приступили к сборам. Полтора месяца активно работали, набрали форму! Не только физическую, но и психологическую. К возобновлению чемпионата подошли с чистой головой и не думая о прошлых неудачах. Начинаем всe с чистого листа!» – сказал Кверквелия.