La Gazzetta dello Sport: Бобана уведомили об увольнении из «Милана»

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан покинет занимаемый пост.
По информации La Gazzetta dello Sport, в пятницу хорватского функционера уведомили об увольнении из клуба.
Что касается технического директора «Милана» Паоло Мальдини, то он, скорее всего, останется на должности до конца сезона, после чего также уйдет.
- Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана» в июне прошлого года.
- В то же время Мальдини занял должность технического директора.
- В текущем розыгрыше Серии А команда по итогам 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.
Источник: La Gazzetta dello Sport