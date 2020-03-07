La Gazzetta dello Sport: Бобана уведомили об увольнении из «Милана»

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан покинет занимаемый пост.

По информации La Gazzetta dello Sport, в пятницу хорватского функционера уведомили об увольнении из клуба.

Что касается технического директора «Милана» Паоло Мальдини, то он, скорее всего, останется на должности до конца сезона, после чего также уйдет.