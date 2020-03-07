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La Gazzetta dello Sport: Бобана уведомили об увольнении из «Милана»

7 марта 2020, 16:00

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан покинет занимаемый пост.

По информации La Gazzetta dello Sport, в пятницу хорватского функционера уведомили об увольнении из клуба.

Что касается технического директора «Милана» Паоло Мальдини, то он, скорее всего, останется на должности до конца сезона, после чего также уйдет.

  • Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана» в июне прошлого года.
  • В то же время Мальдини занял должность технического директора.
  • В текущем розыгрыше Серии А команда по итогам 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Мальдини Паоло
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