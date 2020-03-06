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    Малком: «Когда наберу лучшую форму, то сильно помогу команде»

    Игрок «Зенита» Малком ответил на вопросы клубной пресс-службы о своей форме и позиции на поле.

    – Как бы вы оценили свою форму в настоящий момент?

    – Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.

    – Футболисты говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. 120 минут в Грозном – это тоже плюс?

    – Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя еще лучше.

    – Как бы вы определили свою позицию на поле? В чем ваша основная функция?

    – Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.

    • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Бразилец почти полгода восстанавливался после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • После зимней паузы он провел два матча, результативными действиями не отличался.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2395

      Томик 2 минуты назад

      Что Малком за 40 миллионов, что Сутормин за 50 000 рублей - одна хрень сейчас. Не понимаю, нахрена они Зениту нужны? На Малкома хотя - бы надежда есть, в принципе. А вдруг....

      0
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      Рейтинг: +579

      Krd123 11 минут назад

      Какой то бразильский еврей

      0
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      Рейтинг: +1323

      alarm 28 минут назад

      ещё целых 48 дней на то, чтобы набрать форму и засадить хрякам в питере!

      1
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      Рейтинг: +23

      БеZуМныЙ 53 минуты назад

      Малком видно себя пока бережет. Играет осторожно. Боязнь травмы еще не прошла. Удачи ему.

      2
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      Рейтинг: +1949

      Борат 1 час назад

      До игры с рылами есть время !
      Должен их порвать , как их рвал халк ! Чтоб они до игры в штаны навалили !!! Гыгы

      6
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      Рейтинг: +2106

      Литейный4 > Борат 1 час назад

      Зенит порвет свиней, как Тузик грелку. И Малком поучаствует в этом насилии над мазутным проектом. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +2104

      Иван_Невский 1 час назад

      ждем когда заиграешь, игры от тебя ждем лучшей.

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