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  • Малком: «Когда наберу лучшую форму, то сильно помогу команде»

Малком: «Когда наберу лучшую форму, то сильно помогу команде»

6 марта 2020, 16:57
10

Игрок «Зенита» Малком ответил на вопросы клубной пресс-службы о своей форме и позиции на поле.

– Как бы вы оценили свою форму в настоящий момент?

– Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.

– Футболисты говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. 120 минут в Грозном – это тоже плюс?

– Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя еще лучше.

– Как бы вы определили свою позицию на поле? В чем ваша основная функция?

– Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.

  • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Бразилец почти полгода восстанавливался после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • После зимней паузы он провел два матча, результативными действиями не отличался.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (10)
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Иван_Невский
1583503755
ждем когда заиграешь, игры от тебя ждем лучшей.
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Krd123
1583508134
Какой то бразильский еврей
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Томик
1583508645
Что Малком за 40 миллионов, что Сутормин за 50 000 рублей - одна хрень сейчас. Не понимаю, нахрена они Зениту нужны? На Малкома хотя - бы надежда есть, в принципе. А вдруг....
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titata
1583509969
когда наберешь, мы ждать устали. при таком ценнике одни ожидания и слова.
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Hektor 84
1583515372
40 лямов коту под сраку
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paracetamol
1583520585
Заждались уже.
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Томик
1583582629
А может быть даже "очень сильно".
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Hektor 84
1583609883
Набирай набирай а летом сменишь команду)))
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