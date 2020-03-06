Малком: «Когда наберу лучшую форму, то сильно помогу команде»

Игрок «Зенита» Малком ответил на вопросы клубной пресс-службы о своей форме и позиции на поле.

– Как бы вы оценили свою форму в настоящий момент?

– Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.

– Футболисты говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. 120 минут в Грозном – это тоже плюс?

– Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя еще лучше.

– Как бы вы определили свою позицию на поле? В чем ваша основная функция?

– Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.