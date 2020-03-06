Малком: «Когда наберу лучшую форму, то сильно помогу команде»

Игрок «Зенита» Малком ответил на вопросы клубной пресс-службы о своей форме и позиции на поле.
– Как бы вы оценили свою форму в настоящий момент?
– Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.
– Футболисты говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. 120 минут в Грозном – это тоже плюс?
– Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя еще лучше.
– Как бы вы определили свою позицию на поле? В чем ваша основная функция?
– Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.
- Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Бразилец почти полгода восстанавливался после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- После зимней паузы он провел два матча, результативными действиями не отличался.
Источник: Официальный сайт «Зенита»