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    Ларссон: «Забить Акинфееву – что-то особое. Это самый важный гол на данном этапе карьеры»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарии после победы над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

    «Большие эмоции, все еще пытаюсь обдумать, что это было. Удивительная игра. Отлично начали, с 2:0, но ЦСКА вернулся и сравнял – игру качало туда-сюда. У нас было удаление, но сумели снова вернуться. Невероятные ощущения. А забить гол – очень эмоционально. Спасибо большое всем, кто поддерживал. Это очень помогло нам, особенно в меньшинстве. Спасибо большое.

    Тедеско перед матчем хорошо мотивировал команду. Это была долгая речь. Он сказал, что мы живем и тренируемся ради таких игр, что такими матчами мы пишем историю своей карьеры и клубов, за которые выступаем. И это правда. Тедеско сказал, что наше дело – выйти на поле и сделать это. Думаю, многие игроки восприняли эти слова и вышли с ними на поле. Думаю, сегодня я забил самый важный гол на данном этапе карьеры.

    Забить Акинфееву – это было отлично, и неважно, кто защищал ворота. Но раз вы об этом спросили – да, пожалуй, это что-то особое, забить одному из лучших голкиперов страны. Запомню ли эту игру навсегда? Конечно! Мой первый гол в ворота ЦСКА, который вывел нас в полуфинал. Неописуемое ощущение. Больше всего счастлив победе. Дальше нас ждет игра с «Зенитом». Там все возможно», – сказал Ларссон.

    • «Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2.
    • Ларссон забил победный гол на 107-й минуте.

    Ларссон: «Москва – красно-белая. Отличное выступление «Спартака»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2515

      Кинстифа 16 минут назад

      Акинфеев очень много раз спас ЦСКА. Кто бы что не говорил, он лучший в РПЛ на своей позиции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Борат 2 часа назад

      ишь как расхрюкался этот хряк !
      в питере будет визжать как поросёнок !
      гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1378

      serhio80 > Борат 1 час назад

      Что за визг из Казахстана? Опять всем аулом тебя епут?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1907

      Литейный4 > Борат 57 минут назад

      В Питере покажут этим выскочкам их место. Зенит принесёт в жертву поросей во имя футбола. Гыгыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6545

      piligrim1986 2 часа назад

      ну да, вложил красиво

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7643

      derrik2000 > piligrim1986 2 часа назад

      Да и, откровенно говоря, Акинфеев уже не тот, молодой, который блистал в рамке.
      Хотя пару-тройку раз в матче очень хорошо сыграл.
      Выручил, можно сказать.

      1
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      Рейтинг: +10101

      vladimir-7 > derrik2000 59 минут назад

      Ну да, первый гол метров с 25-ти пропустил, да ещё
      в этот момент Игорь был недоволен игрой защитников

      0
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      Рейтинг: +7643

      derrik2000 > vladimir-7 18 минут назад

      Я же и пишу, что Акинфеев уже не тот, что раньше.
      Но что-то "от раннего Акинфеева" осталось.

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