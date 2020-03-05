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  • Ларссон: «Забить Акинфееву – что-то особое. Это самый важный гол на данном этапе карьеры»

Ларссон: «Забить Акинфееву – что-то особое. Это самый важный гол на данном этапе карьеры»

5 марта 2020, 10:23
14

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарии после победы над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

«Большие эмоции, все еще пытаюсь обдумать, что это было. Удивительная игра. Отлично начали, с 2:0, но ЦСКА вернулся и сравнял – игру качало туда-сюда. У нас было удаление, но сумели снова вернуться. Невероятные ощущения. А забить гол – очень эмоционально. Спасибо большое всем, кто поддерживал. Это очень помогло нам, особенно в меньшинстве. Спасибо большое.

Тедеско перед матчем хорошо мотивировал команду. Это была долгая речь. Он сказал, что мы живем и тренируемся ради таких игр, что такими матчами мы пишем историю своей карьеры и клубов, за которые выступаем. И это правда. Тедеско сказал, что наше дело – выйти на поле и сделать это. Думаю, многие игроки восприняли эти слова и вышли с ними на поле. Думаю, сегодня я забил самый важный гол на данном этапе карьеры.

Забить Акинфееву – это было отлично, и неважно, кто защищал ворота. Но раз вы об этом спросили – да, пожалуй, это что-то особое, забить одному из лучших голкиперов страны. Запомню ли эту игру навсегда? Конечно! Мой первый гол в ворота ЦСКА, который вывел нас в полуфинал. Неописуемое ощущение. Больше всего счастлив победе. Дальше нас ждет игра с «Зенитом». Там все возможно», – сказал Ларссон.

  • «Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2.
  • Ларссон забил победный гол на 107-й минуте.

Ларссон: «Москва – красно-белая. Отличное выступление «Спартака»

Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Ларссон Джордан
Комментарии (14)
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piligrim1986
1583394670
ну да, вложил красиво
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Кинстифа
1583403044
Акинфеев очень много раз спас ЦСКА. Кто бы что не говорил, он лучший в РПЛ на своей позиции
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momwig_
1583407183
Привыкай, Джордан. И ты прав - не важно, кому. Главное - привыкай.
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BRO_football
1583409751
Акинфеев уже давно не в той форме, чтобы забить ему считалось чем-то грандиозным. Да и при такой защите забить может даже условная Мордовия из ФНЛ.
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алдан2014
1583412988
К сожалению Игорь уже не тот,и защитники у него не те..Да и тренер..Во всей красе показал своё хамство,вот чему Гончаренко научит молодежь?Матом ругаться если только.Надо коням Слуцкого возвращать.Или Онопко главным ставить
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Томик
1583431867
Самим то не смешно такие заголовки писать?? "Забить Акинфееву – это было отлично, и неважно, кто защищал ворота. Но раз вы об этом спросили – да, пожалуй..." - это в интервью, а в заголовке: "Забить Акинфееву - что -то особое" Вы действительно разницы не видите?
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paracetamol
1583432919
Да дыра он распиаренная, забить Гарику - раз плюнуть.
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Сергей Александрович
1583524220
Акинфеев уже не тот... Он больше щас кредиты рекламирует
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