Ларссон: «Забить Акинфееву – что-то особое. Это самый важный гол на данном этапе карьеры»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарии после победы над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

«Большие эмоции, все еще пытаюсь обдумать, что это было. Удивительная игра. Отлично начали, с 2:0, но ЦСКА вернулся и сравнял – игру качало туда-сюда. У нас было удаление, но сумели снова вернуться. Невероятные ощущения. А забить гол – очень эмоционально. Спасибо большое всем, кто поддерживал. Это очень помогло нам, особенно в меньшинстве. Спасибо большое.

Тедеско перед матчем хорошо мотивировал команду. Это была долгая речь. Он сказал, что мы живем и тренируемся ради таких игр, что такими матчами мы пишем историю своей карьеры и клубов, за которые выступаем. И это правда. Тедеско сказал, что наше дело – выйти на поле и сделать это. Думаю, многие игроки восприняли эти слова и вышли с ними на поле. Думаю, сегодня я забил самый важный гол на данном этапе карьеры.

Забить Акинфееву – это было отлично, и неважно, кто защищал ворота. Но раз вы об этом спросили – да, пожалуй, это что-то особое, забить одному из лучших голкиперов страны. Запомню ли эту игру навсегда? Конечно! Мой первый гол в ворота ЦСКА, который вывел нас в полуфинал. Неописуемое ощущение. Больше всего счастлив победе. Дальше нас ждет игра с «Зенитом». Там все возможно», – сказал Ларссон.

«Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2.

Ларссон забил победный гол на 107-й минуте.

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