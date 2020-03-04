Ларссон: «Москва – красно-белая. Отличное выступление «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итог матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). Швед забил победный гол в меньшинстве.
«Какое дерби. Победа! Отличное выступление «Спартака», победа вдесятером. Москва – красно-белая», – написал Ларссон в социальной сети.
- Виктор Гончаренко после игры отпихнул коллегу из «Спартака» и не пожал ему руку.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
- В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
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Источник: инстаграм Джордана Ларссона