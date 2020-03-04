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  • Ларссон: «Москва – красно-белая. Отличное выступление «Спартака»

Ларссон: «Москва – красно-белая. Отличное выступление «Спартака»

4 марта 2020, 23:25
19

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итог матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). Швед забил победный гол в меньшинстве.

«Какое дерби. Победа! Отличное выступление «Спартака», победа вдесятером. Москва – красно-белая», – написал Ларссон в социальной сети.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Джордана Ларссона
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ларссон Джордан
Комментарии (19)
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O-Z
1583355143
Москва в цветовой гамме денежных купюр, а вы грязные как поросята, не нужен такой цвет Москве.
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JTherry
1583355901
Москва - красно-белая!!! ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон... вот эти строчки мне понравились больше всего, греют душу!!! завтра страна перевыполнит производственные планы)))) Ларссон - красавец и гол супер!!!!
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vka1970
1583358076
Спасибо Джордан.Я такого же мнения.
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Chingis17rus
1583381483
Вряд ли Кубок возьмут. Игроки то те же, что болтаются сейчас на 10 месте в лиге. Питер солидней во всем. От тренеров до состава.
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Диктор
1583383884
Поздравляю Спартак,а Москва и вправду красно белая.
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SPACE TRUCKIN
1583389706
ошибок много,но матч смотрелся здорово! спасибо командам за игру!
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Добрый Бобер
1583391573
О, да!
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zigbert
1583411442
Такие матчи встречаются не часто. Для него эта победа вдвойне приятна ,Ларссон забил решающий гол.
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