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    Кубок России. «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и в полуфинале сыграет с «Зенитом»

    В 1/4 финала Кубка России «Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Решающий гол хозяева забили в меньшинстве на 107-й минуте.

    По ходу встречи сотрясение мозга получил Зелимхан Бакаев. В полуфинале его команда встретится с «Зенитом», действующим чемпионом России.

    Кубок России. 1/4 финала

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бакаев, 4; 2:0 – Понсе, 14; 2:1 – Дивеев, 17; 2:2 – Ахметов, 45+1; 3:2 – Ларссон, 107.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон (Мельгарехо, 120), Бакаев (Тиль, 46), Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев (Ларссон, 74), Рассказов (Ещенко, 90+1).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов (Бийол, 109), Дивеев, Набабкин, Ахметов (Обляков, 78), Кучаев (Дзагоев, 82), Бистрович, Влашич, Чалов (Шкурин, 94).

    Предупреждения: Кутепов, 34; Понсе, 68; Зобнин, 109 – Фернандес, 45+3; Обляков, 80; Карпов, 97; Набабкин, 115.

    Удаления: Понсе, 104 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии232
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      Рейтинг: +816

      Psih86 2 минуты назад

      Не пойму с чем связана такая радость? Ну победили, ну молодцы. А тут прям пишут как будто в финал ЛЧ вышли. В следующем раунде их вынесут вперёд ногами, хотя Спартак будет биться за этот кубок, больше ведь ни чего не светит.

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      Рейтинг: +3714

      vladik12 5 минут назад

      Крутая перемога!

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      Рейтинг: +3141

      мы_не_рабы 6 минут назад

      Всех красно-белых с Победой! Игра была очень эмоциональная, чего так не хватает нашему футболу. Качество? Ну это другой вопрос, в дерби не до него. Эмоции, страсть, голы и нереализованные моменты! А как зажигали трибуны! Спасибо командам и болельщикам за такой футбол! Спартак сегодня победил, но армейцы сыграли очень хорошо. Если бы судья не "обосрался", то было бы совсем хорошо. А по поводу Гончаренко, могу лишь сожалеть болельщикам ЦСКА. Не первый раз он истерит. Проигрывать надо уметь, хотя не всем это дано.

      3
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      Рейтинг: +2200

      playsh 8 минут назад

      В России нет ещё пока команды лучше Спартака.Как же я Вас люблю.И это уже неизличимо с 1966г.
      Я пьян,счастлив и нем
      И только немного завидую тем
      У кого это счастье ещё впереди.

      Почти по Высоцкому.





      3
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      Рейтинг: +3355

      APchelov 16 минут назад

      А чего, сегодня только один матч был????? ) Писали бы уж тогда целыми собраниями сочинений про доблестный спартак........... Паноптикум какой-то

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      Рейтинг: +2647

      Alekxei Z. > APchelov 16 минут назад

      кому вы нах нужны....Только в Питере вы интересны. Можно купить дачу , яхту, должность , но не народную любовь !!! Зенит это Газпром, Газпром это власть, а власть у нас ненавидят.

      3
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      Рейтинг: +21883

      VVM1964 > APchelov 28 секунд назад

      Ну отчего же - Зенит победил Ахмат - 44 !!!!!! комментария , Спартак играл позже - уже под 200 - это к вопросу о популярности )))

      0
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      Рейтинг: +1479

      rash1959 20 минут назад

      Красивые голы забил Спартак, а Игоряше-рекордсмену пора на пенсию, раньше он такие дальние удары (от Бакаева и Ларсона) вытаскивал.

      3
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      Рейтинг: +2200

      playsh > rash1959 2 минуты назад

      Да ,Игорёк сегодня был,как пацанчик.При всём уважении,уходить надо вовремя.Без обиды.

      0
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      Рейтинг: +323

      Граф2019 35 минут назад

      шоу удалось-ура!

      0
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      Рейтинг: +895

      lotsman 36 минут назад

      Смешно.)) Одни утверждают, что судья топил за ЦСКА, другие, за Спартак. А на самом деле, была хорошая игра, в которой судья никому не мешал, и победил сильнейший.

      2
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      Рейтинг: +21883

      VVM1964 > lotsman 24 минуты назад

      Ну да , конечно - и пенальти не было и вторая желтая ( красная ) по делу ((((((((((((((( , хорошо хоть справедливость восторжествовала ( в данном конкретном матче ) .

      2
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      Рейтинг: +37870

      portero > lotsman 12 минут назад

      всё завершилось , ну чтоб прямо топил за кого то судья мне не показалось. ошибался чуток судья .....
      результата на табло , остальное забудется.

      0
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      Рейтинг: +3788

      JTherry 44 минуты назад

      браво, Спартак, с отличной волевой победой!!! по делу победили, даже Иванов-"судья продажная", не спас цска от поражения

      3
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      Рейтинг: +317

      _Marqella_ > JTherry 24 секунды назад

      А Спартак разве проигрывал???? почему ты эту победу называешь волевой??

      0
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      Рейтинг: +1907

      Борат 45 минут назад

      Стыдно за хряков !
      Судья вытащил их за уши в полуфинал, но там их Зенит по привычке поставит в коленно-локтевую !!! Во визгу поросячьего будет ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1185

      Серж 69 > Борат 39 минут назад

      "Судья их вытащил",ты матч то смотрел,бабуин плешивоголовый?

      2
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      Рейтинг: +2855

      mopecekca > Борат 31 минуту назад

      размазывай сопли, членосос

      0
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      Рейтинг: +5015

      Persona_non_Grata > Серж 69 27 минут назад

      Да ничего он не смотрит , кроме порнухи , потом сюда свои фантазии выносит , это же борат - известный здесь гомик - извращенец

      3
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      Рейтинг: +3788

      JTherry > Борат 14 минут назад

      бубен свой лечи... можешь в коленно-локтевой)

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