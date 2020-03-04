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  • Кубок России. «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и в полуфинале сыграет с «Зенитом»

Кубок России. «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и в полуфинале сыграет с «Зенитом»

4 марта 2020, 22:10
234

В 1/4 финала Кубка России «Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Решающий гол хозяева забили в меньшинстве на 107-й минуте.

По ходу встречи сотрясение мозга получил Зелимхан Бакаев. В полуфинале его команда встретится с «Зенитом», действующим чемпионом России.

Кубок России. 1/4 финала

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бакаев, 4; 2:0 – Понсе, 14; 2:1 – Дивеев, 17; 2:2 – Ахметов, 45+1; 3:2 – Ларссон, 107.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон (Мельгарехо, 120), Бакаев (Тиль, 46), Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев (Ларссон, 74), Рассказов (Ещенко, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов (Бийол, 109), Дивеев, Набабкин, Ахметов (Обляков, 78), Кучаев (Дзагоев, 82), Бистрович, Влашич, Чалов (Шкурин, 94).

Предупреждения: Кутепов, 34; Понсе, 68; Зобнин, 109 – Фернандес, 45+3; Обляков, 80; Карпов, 97; Набабкин, 115.

Удаления: Понсе, 104 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (234)
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CheToTaM
1583349254
Я не люблю Спартак Но надо быть объективным В футбол играют не так, как решает судья, и не так, как хотят болельщики А по футбольным правилам Да, игра живенькая – я бы ещё посмотрел. Но это несправедливо по отношению к игрокам, да и к болельщикам – а если в дополнительное ЦСКА бы выиграл? И игроки не заслужили победы/поражения, и болельщиков Спартака бы обманули 1. **** они уходили через всё поле, когда надо уходить в ближайшую точку поля. 2. **** не дали пенальти. По новым правилам любое попадание мяча в руку (рука, увеличивающая площадь тела). То, что он увеличил площадь тела, то есть сыграл рукой, в штрафной – очевидно. За нарушения правил в штрафной ставят пенальти. 3. **** удалили Понсе. Там жёлтую за симуляцию должны давать, а не Понсе – смотреть противно. 4. **** куча судей, кучу бабок потратили на VAR – и ради такой ***** мы платим за платную подписку, смотрим всратую рекламу, ходим на всратые матчи. 5. **** такие убогие комментаторы. На всё это дерьмо: «ну арбитр не рискнул», «ну надо смотреть ньюансы». Чердак, *****, болельщик Спартака – и тот жмётся – мразоты какие. Всё говно, пацаны
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rash1959
1583349288
Вдесятером против двенадцати?? Такой футбол нам не нужен. судьишко подлая мразь.
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Александ1982
1583349318
УРАААА! С Победой Спартак!!! Супер! матч класс, давно такого не было !! ВСЕХ фанатов с победой!!
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житель СПб
1583349343
Я нейтрален к обеим командам - скорее даже ЦСКА симпатизирую. НО - не было серьезных оснований для удаления! И виноват даже не столько судья, сколько футболист - упавший в "мучениях", хватающийся за лицо... Противно мне это, эти цирковые представления футболистов.. Судья был вынужден как-то реагировать, но все равно удалять было нельзя. (Кстати, вот уже потом, когда игрок Спартака снес футболиста ЦСКА - можно было давать сразу красную.). И после этой несправедливости подумалось: футбольный Бог даст шанс Спартаку - так и случилось!
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oyabun
1583349408
Спартак!!! Несмотря на то что за армейцев играл судья Иванов, мы заслуженно победили!
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ivanthebest
1583349484
С победой братцы! Это был интересный и интригующий матч. Не смотря на гнусные происки жалкого судьишки, наши ребята показали свой характер и вырвали заслуженную победу! С победой нас! Сегодня наш день.
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Viper for CSKA
1583349494
Адекватных болельщиков Спартака поздравляю с победой. Наверное больше заслужили сегодня. Матч был классный. К ЦСКА по самоотдаче претензий, а оборона - это обсуждать смысла нет. Два тинейджера + Васин - это плохой знак. Тинейджерам - расти, Васину - на пенсию. Армейцам - удачи!
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vka1970
1583349752
В меньшинстве, против цска и судьи, но всё таки выстояли.! Красно белых с победой!!! Гончаренко отказался пожимать руку Теду и ушёл обиженным в под трибунное помещение. Второе дерби подряд берём своё.
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oyabun
1583350270
Я в шоке от подобного судейства: - Кутепов играет в мяч (несколько раз на повторах показали) - получает желтую. - мин через 5 Бакаев уходит в контратаку, сбоку в колено ногой его бьет Карпов - никакой реакции судьи. - Второй тайм - тот же Карпов возле бровки жестко сбивает Зобнина, рвущегося в атаку - снова никакой реакции. А уже должен был получить вторую желтую. - раз 20 показали случай с игрой армейца рукой, никаких сомнений в нарушении - где пенальти!!? - и наконец удаление Понсе за то что он стоя спиной к армейцу попадает тому рукой куда то в живот. ???!! Надеюсь Спартак не оставит просто так это судейское безобразие и Иванова надолго отстранят от судейства.
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Челнинец
1583350572
Только с участием Спартака и ЦСКА получается такой дерби матч, море эмоций, офигенная атмосфера! Спасибо обоим командам!
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