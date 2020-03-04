Кубок России. «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и в полуфинале сыграет с «Зенитом»

В 1/4 финала Кубка России «Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Решающий гол хозяева забили в меньшинстве на 107-й минуте.

По ходу встречи сотрясение мозга получил Зелимхан Бакаев. В полуфинале его команда встретится с «Зенитом», действующим чемпионом России.

Кубок России. 1/4 финала

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бакаев, 4; 2:0 – Понсе, 14; 2:1 – Дивеев, 17; 2:2 – Ахметов, 45+1; 3:2 – Ларссон, 107.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон (Мельгарехо, 120), Бакаев (Тиль, 46), Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев (Ларссон, 74), Рассказов (Ещенко, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов (Бийол, 109), Дивеев, Набабкин, Ахметов (Обляков, 78), Кучаев (Дзагоев, 82), Бистрович, Влашич, Чалов (Шкурин, 94).

Предупреждения: Кутепов, 34; Понсе, 68; Зобнин, 109 – Фернандес, 45+3; Обляков, 80; Карпов, 97; Набабкин, 115.

Удаления: Понсе, 104 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России