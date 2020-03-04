ФНЛ запретила проводить матчи на стадионе «Шинник»

ФНЛ наложила запрет на проведение матчей лиги на ярославском стадионе «Шинник» на основании заключения комиссии.
«Шинник» не сможет принимать другие команды на этой арене «до приведения газона в надлежащее состояние», сообщает твиттер ФНЛ.
Матч «Шинник» – «Ротор», запланированный на 15 марта, должен пройти на резервной арене ярославцев.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ФНЛ