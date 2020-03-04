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ФНЛ запретила проводить матчи на стадионе «Шинник»

4 марта 2020, 16:51
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ФНЛ наложила запрет на проведение матчей лиги на ярославском стадионе «Шинник» на основании заключения комиссии.

«Шинник» не сможет принимать другие команды на этой арене «до приведения газона в надлежащее состояние», сообщает твиттер ФНЛ.

Матч «Шинник» – «Ротор», запланированный на 15 марта, должен пройти на резервной арене ярославцев.

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ФНЛ
Россия. ФНЛ Шинник
Комментарии (1)
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absent32
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ни фига себе, хоть картоху сажай))))
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