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Calciomercato: «Арсенал» заинтересовался Берарди

2 марта 2020, 19:26

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Как сообщает Calciomercato, представители английского клуба отправились в Италию, где в течение нескольких недель будут просматривать игрока.

  • В 2015 году «Сассуоло» выкупил права на 25-летнего нападающего у «Ювентуса» за 10 миллионов евро.
  • В сезоне 2019/20 Берарди провел в Серии А 19 матчей, в которых забил девять голов.
  • Стоимость футболиста по оценке Transfermarkt – 24 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Арсенал Сассуоло Берарди Доменико
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