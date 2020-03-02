Calciomercato: «Арсенал» заинтересовался Берарди

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».
Как сообщает Calciomercato, представители английского клуба отправились в Италию, где в течение нескольких недель будут просматривать игрока.
- В 2015 году «Сассуоло» выкупил права на 25-летнего нападающего у «Ювентуса» за 10 миллионов евро.
- В сезоне 2019/20 Берарди провел в Серии А 19 матчей, в которых забил девять голов.
- Стоимость футболиста по оценке Transfermarkt – 24 миллиона евро.
Источник: Calciomercato