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    Calciomercato: «Арсенал» заинтересовался Берарди

    Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

    Как сообщает Calciomercato, представители английского клуба отправились в Италию, где в течение нескольких недель будут просматривать игрока.

    • В 2015 году «Сассуоло» выкупил права на 25-летнего нападающего у «Ювентуса» за 10 миллионов евро.
    • В сезоне 2019/20 Берарди провел в Серии А 19 матчей, в которых забил девять голов.
    • Стоимость футболиста по оценке Transfermarkt – 24 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +347

      elessar arnor 1 час назад

      давно пора, кажется, они вместе с Икарди в одни годы начали сверкать

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