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  • Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть у «Зенита» и приблизиться к первому месту»

Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть у «Зенита» и приблизиться к первому месту»

2 марта 2020, 18:21
16

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал исход матча с «Зенитом». Игра 20-го тура между командами завершилась со счетом 0:0.

«Конечно, хотелось выиграть, набрать три очка и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать всe возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, насколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться», – заявил футболист.

  • В середине первого тайма был удален главный тренер москвичей Юрий Семин.
  • «Локомотив» остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.
  • «Зенит» с 46-ю очками возглавляет таблицу.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Игнатьев Владислав
Комментарии (16)
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giluxa1963
1583163557
«Хотели выиграть «Зенит»велик и могуч русский язык во что вы его хотели выиграть в очко
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paracetamol
1583163633
Арсенал обыграй сначала.
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Бухбух
1583166295
Влад, выиграть хотят все. Но когда мастерства маловато и судьи не помогают, то и ничья уже за счастье.
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Иван Петров 1986
1583166863
Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть «Зенит» и приблизиться к первому месту». Кто заголовки пишет? Русский язык учить надо дебилы.
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Ziklop
1583166975
Быки вас обогнали, пусть они лучше к первому месту приближаются.
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Кузьмич на трибуне
1583167688
Если выходить на поле без желания победить. то и выходить не нужно. Два очка забрали, два потеряли одно заработали сами одно отдали соперникам. По большому счёту, на выезде с лидером ЧР, взять одно очко тоже не плохо.
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Ганнибал Лектор
1583170179
Да вам повезло, граждане кочегары, что спасли свое очко в Петербурге. Какая победа? 1 удар в створ ворот за 90 минут!
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portero
1583172220
Краснодар приблизился и от Локо оторвался чуток, правда игра оставляет желать лучшего...
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