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    Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть у «Зенита» и приблизиться к первому месту»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал исход матча с «Зенитом». Игра 20-го тура между командами завершилась со счетом 0:0.

    «Конечно, хотелось выиграть, набрать три очка и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать всe возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, насколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться», – заявил футболист.

    • В середине первого тайма был удален главный тренер москвичей Юрий Семин.
    • «Локомотив» остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.
    • «Зенит» с 46-ю очками возглавляет таблицу.

    Источник: «Известия»

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    02.03.2020 18:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2020, 21:03

      Краснодар приблизился и от Локо оторвался чуток, правда игра оставляет желать лучшего...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > portero 3 марта 2020, 20:09

      А почему вильена не попал даже в заявку?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 2 марта 2020, 20:29

      Да вам повезло, граждане кочегары, что спасли свое очко в Петербурге. Какая победа? 1 удар в створ ворот за 90 минут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 2 марта 2020, 19:48

      Если выходить на поле без желания победить. то и выходить не нужно. Два очка забрали, два потеряли одно заработали сами одно отдали соперникам. По большому счёту, на выезде с лидером ЧР, взять одно очко тоже не плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3736

      Ziklop 2 марта 2020, 19:36

      Быки вас обогнали, пусть они лучше к первому месту приближаются.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > Ziklop 2 марта 2020, 19:49

      Быкам тоже играть с Зенитом, и не факт, что быки не потеряют очки. Для такого короткого отрезка 8 очков много. Ждём следующий тур.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 2 марта 2020, 19:34

      Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть «Зенит» и приблизиться к первому месту». Кто заголовки пишет? Русский язык учить надо дебилы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3736

      Ziklop > Иван Петров 1986 2 марта 2020, 19:37

      коряво конечно, но в статье адекватно написано.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 > Ziklop 2 марта 2020, 19:46

      В статье нормально, а в заголовке тупость.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 марта 2020, 19:24

      Влад, выиграть хотят все. Но когда мастерства маловато и судьи не помогают, то и ничья уже за счастье.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 2 марта 2020, 18:40

      Арсенал обыграй сначала.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 марта 2020, 18:39

      «Хотели выиграть «Зенит»велик и могуч русский язык во что вы его хотели выиграть в очко

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