Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть у «Зенита» и приблизиться к первому месту»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал исход матча с «Зенитом». Игра 20-го тура между командами завершилась со счетом 0:0.

«Конечно, хотелось выиграть, набрать три очка и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать всe возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, насколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться», – заявил футболист.