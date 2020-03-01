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  • Сарр – первый игрок в сезоне АПЛ, забивший «Ливерпулю» два гола

Сарр – первый игрок в сезоне АПЛ, забивший «Ливерпулю» два гола

1 марта 2020, 08:23

Футболист «Уотфорда» Исмаила Сарр оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0). Это первый игрок в сезоне чемпионата, забивший в ворота команды Юргена Клоппа больше одного мяча.

Сарр поучаствовал во всех трех мячах: он стал первым с 2017 года игроком АПЛ, набравшим в матче с «Ливерпулем» 3+ очков по системе «гол+пас».

  • «Уотфорд» в АПЛ идет в зоне вылета.
  • Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ.
  • Ливерпульцы находятся в четырех победах от титула.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Уотфорд Ливерпуль Сарр Исмаила
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