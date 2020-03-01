Сарр – первый игрок в сезоне АПЛ, забивший «Ливерпулю» два гола

Футболист «Уотфорда» Исмаила Сарр оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0). Это первый игрок в сезоне чемпионата, забивший в ворота команды Юргена Клоппа больше одного мяча.

Сарр поучаствовал во всех трех мячах: он стал первым с 2017 года игроком АПЛ, набравшим в матче с «Ливерпулем» 3+ очков по системе «гол+пас».