Сарр – первый игрок в сезоне АПЛ, забивший «Ливерпулю» два гола

Футболист «Уотфорда» Исмаила Сарр оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0). Это первый игрок в сезоне чемпионата, забивший в ворота команды Юргена Клоппа больше одного мяча.
Сарр поучаствовал во всех трех мячах: он стал первым с 2017 года игроком АПЛ, набравшим в матче с «Ливерпулем» 3+ очков по системе «гол+пас».
- «Уотфорд» в АПЛ идет в зоне вылета.
- Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ.
- Ливерпульцы находятся в четырех победах от титула.
Источник: Бомбардир.ру