Игало – о первом голе за «МЮ»: «Это команда, за которую я болею с детства»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал об эмоциях от первого забитого мяча в составе английского клуба в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (5:0).
«Я ждал этого момента и наконец забил. Теперь я начну свою бомбардирскую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Это команда, за которую я болею с детства, так что это был для меня счастливейший момент», – заявил Одион.
- Игало – первый нигериец, который перешел в «Манчестер Юнайтед».
- Этой зимой форвард перебрался из «Шанхай Шэньхуа».
- Ранее Игало выступал за другой английский клуб – «Уотфорд».
Источник: BBC