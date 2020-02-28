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  • Игало – о первом голе за «МЮ»: «Это команда, за которую я болею с детства»

Игало – о первом голе за «МЮ»: «Это команда, за которую я болею с детства»

28 февраля 2020, 10:16

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал об эмоциях от первого забитого мяча в составе английского клуба в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (5:0).

«Я ждал этого момента и наконец забил. Теперь я начну свою бомбардирскую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Это команда, за которую я болею с детства, так что это был для меня счастливейший момент», – заявил Одион.

  • Игало – первый нигериец, который перешел в «Манчестер Юнайтед».
  • Этой зимой форвард перебрался из «Шанхай Шэньхуа».
  • Ранее Игало выступал за другой английский клуб – «Уотфорд».

Источник: BBC
Лига Европы Манчестер Юнайтед Игало Одион
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