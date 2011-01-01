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    Игало – о первом голе за «МЮ»: «Это команда, за которую я болею с детства»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал об эмоциях от первого забитого мяча в составе английского клуба в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (5:0).

    «Я ждал этого момента и наконец забил. Теперь я начну свою бомбардирскую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Это команда, за которую я болею с детства, так что это был для меня счастливейший момент», – заявил Одион.

    • Игало – первый нигериец, который перешел в «Манчестер Юнайтед».
    • Этой зимой форвард перебрался из «Шанхай Шэньхуа».
    • Ранее Игало выступал за другой английский клуб – «Уотфорд».

    Источник: BBC

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