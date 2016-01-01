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    Турбин: «У нас с Карасевым есть мечта создать рок-группу»

    Арбитр Евгений Турбин признался, что вместе с Сергеем Карасевым увлечен роком.

    – Насколько тяжело справляться с давлением?

    – Каждый, наверное, говорит похожие вещи: надо пытаться абстрагироваться, не читать лишнего, готовясь к игре и после ее окончания. Когда совершаешь серьезную ошибку, это огромный стресс. Когда ты судил хорошо и настроение соответствующее, восстановление идет быстрее и ты ждешь следующей игры.

    А со стрессом все справляются по-разному. Ты никогда не знаешь, как будет проходить игра, поэтому возникает волнение. В день матча всегда пытаешься соблюдать последовательность действий: приезжаешь на стадион, кладешь сумку, готовишь форму, и дальше все идет шаг за шагом к стартовому свистку. Это как-то помогает успокоиться. Кто-то в раздевалке достает колонку и слушает музыку. Есть еще целая наука, как пить воду, чтобы сбивать стресс.

    – Какая музыка играет в вашей раздевалке?

    – У меня играет рок. Такой hard rock или даже metal. Вы, наверное, знаете другого арбитра, Сергея Карасева – он тоже большой любитель этого направления в музыке. Он мой большой товарищ, с которым мы очень давно знакомы. Он в свое время был на моих концертах.

    – Вы выступали в группе?

    – Да, я барабанщик, у меня было несколько коллективов. И сейчас дома стоит барабанная установка. А у Сергея активное хобби – игра на электрогитаре. Знаю, он добился больших успехов.

    Я тоже все время в тонусе, могу хоть сейчас сыграть. В общем, у нас есть мечта собраться, сделать группу и вместе отыграть.Среди судей есть еще пара человек, которые играют на музыкальных инструментах. Но, наверное, нам и двоих будет достаточно. Он даст пару рифов, а я ему – сопровождение.

    – Вы с Карасевым вместе не ходили на концерты?

    – Конечно, ходили. Ездили вместе в Питер на концерт Slayer. Было очень круто, но эта группа для меня не на первом месте. Это Сергей больше любит трэш-метал, а я помягче.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3793

      SPACE TRUCKIN 37 минут назад

      СЛУШАЮТ И ИГРАЮТ ХОРОШУЮ МУЗЫКУ- РЕСПЕКТ!!!

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      Рейтинг: +1469

      Литейный4 48 минут назад

      У вас и так со свиньями всё типа трали вали. Гыгыгы

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