Лига Европы. «Олимпиакос» выбил «Арсенал» из турнира

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» дома проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

Основное время встречи завершилось минимальной победой греков, поэтому командам пришлось провести дополнительное время.

На 113-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, однако незадолго до финального свистка забил Юссеф Эль-Араби и его гол принес «Олимпиакосу» путевку в следующий раунд турнира.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

Арсенал – Олимпиакос – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сиссе, 53; 1:1 – Обамеянг, 113; 1:2 – Эль-Араби, 120.

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