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Лига Европы. «Олимпиакос» выбил «Арсенал» из турнира

28 февраля 2020, 01:35
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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» дома проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

Основное время встречи завершилось минимальной победой греков, поэтому командам пришлось провести дополнительное время.

На 113-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, однако незадолго до финального свистка забил Юссеф Эль-Араби и его гол принес «Олимпиакосу» путевку в следующий раунд турнира.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

Арсенал – Олимпиакос – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сиссе, 53; 1:1 – Обамеянг, 113; 1:2 – Эль-Араби, 120.

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Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Арсенал Олимпиакос
Комментарии (2)
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ivanthebest
1582843526
Великий британский писос) Шикарный вечер!) Все португезы разом сосн..ли, ещё и арсен так эпично за щеку принял...)
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Nikoo
1582845669
Жалко Артету
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