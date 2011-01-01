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    Лига Европы. «Олимпиакос» выбил «Арсенал» из турнира

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» дома проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

    Основное время встречи завершилось минимальной победой греков, поэтому командам пришлось провести еще два овертайма.

    На 113-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, однако незадолго до финального свистка забил Юссеф Эль-Араби и его гол принес «Олимпиакосу» путевку в следующий раунд турнира.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

    Арсенал – Олимпиакос – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сиссе, 53; 1:1 – Обамеянг, 113; 1:2 – Эль-Араби, 120.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      Nikoo 32 минуты назад

      Жалко Артету

      0
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      Рейтинг: -3874

      gosproektikabinet > Nikoo 9 минут назад

      такой же как мусаев учитель, греки могли громить в конце

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      Рейтинг: +6940

      ivanthebest 1 час назад

      Великий британский писос) Шикарный вечер!) Все португезы разом сосн..ли, ещё и арсен так эпично за щеку принял...)

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