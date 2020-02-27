Главные новости дня. «Спартак» заключил соглашение с «Уральскими авиалиниями», Шомуродов хочет уйти из «Ростова»

ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков.

Ткаченко: «Шомуродов хочет уйти из «Ростова».

ФИФА потребовала от Ла Лиги убрать «правило Брайтвайта».

«Уральские авиалинии» – официальный перевозчик «Спартака».

Ткаченко: «Рамос на первой минуте матча сказал Смолову: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу».

АПЛ объявила об открытии Зала славы.

Винисиус: «Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса, забивая гол».

Аршавин и Жирков – в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия.

Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверены, что пройдем дальше в Лиге чемпионов».