ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков

Летом ФИФА планирует официально внести изменения в систему трансферов футболистов. Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.

Начиная со следующего сезона, каждый клуб сможет заключить не больше восьми международных арендных сделок. К сезону-2022/23 это количество уменьшат до трех. В рамках нового правила один клуб сможет брать у другого клуба не больше трех футболистов.

Сегодня, 27 февраля, эти нововведения были одобрены в Цюрихе на заседании футбольного комитета.