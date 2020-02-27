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ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков

27 февраля 2020, 19:40
11

Летом ФИФА планирует официально внести изменения в систему трансферов футболистов. Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.

Начиная со следующего сезона, каждый клуб сможет заключить не больше восьми международных арендных сделок. К сезону-2022/23 это количество уменьшат до трех. В рамках нового правила один клуб сможет брать у другого клуба не больше трех футболистов.

Сегодня, 27 февраля, эти нововведения были одобрены в Цюрихе на заседании футбольного комитета.

  • Идея ограничить аренду игроков существует больше года.
  • Некоторые клубы используют аренду футболистов как способ не нарушить финансовый фэйр-плей.
  • Новые правила вступят в силу на всем футбольном пространстве планеты.

Источник: ФИФА
Весь мир
Комментарии (11)
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Hektor 84
1582822421
Как же теперь Гинер будет игроков набирать?
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DeStar
1582822497
очень серьёзные изменения! коснуться прямо всех, и тех кто постоянно сдает в аренды игроков( например челси или сити) и тех кто постоянно берет как клубы испании со дна...
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ufos73
1582826370
Зенит 4 (Сочи) капут!
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Lester84
1582828873
Где-то в это время приуныл Роттенберг
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portero
1582840040
Затупил, там же про международные аренды... значит Сочи никак некасаемо.
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El_Chori
1582860095
Вот это я понимаю работают дядьки! Не то, что все предыдущие. Но в нашем коррупционном мире такие надолго не задерживаются, к сожалению(
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zigbert
1582916677
Давно пора ограничить. Хоть какой то порядок будет.
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