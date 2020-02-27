ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков

Летом ФИФА планирует официально внести изменения в систему трансферов футболистов. Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.
Начиная со следующего сезона, каждый клуб сможет заключить не больше восьми международных арендных сделок. К сезону-2022/23 это количество уменьшат до трех. В рамках нового правила один клуб сможет брать у другого клуба не больше трех футболистов.
Сегодня, 27 февраля, эти нововведения были одобрены в Цюрихе на заседании футбольного комитета.
- Идея ограничить аренду игроков существует больше года.
- Некоторые клубы используют аренду футболистов как способ не нарушить финансовый фэйр-плей.
- Новые правила вступят в силу на всем футбольном пространстве планеты.
Источник: ФИФА