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    ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков

    Летом ФИФА планирует официально внести изменения в систему трансферов футболистов. Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.

    Начиная со следующего сезона, каждый клуб сможет заключить не больше восьми международных арендных сделок. К сезону-2022/23 это количество уменьшат до трех. В рамках нового правила один клуб сможет брать у другого клуба не больше трех футболистов.

    Сегодня, 27 февраля, эти нововведения были одобрены в Цюрихе на заседании футбольного комитета.

    • Идея ограничить аренду игроков существует больше года.
    • Некоторые клубы используют аренду футболистов как способ не нарушить финансовый фэйр-плей.
    • Новые правила вступят в силу на всем футбольном пространстве планеты.

    Источник: ФИФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9380

      DeStar 13 минут назад

      очень серьёзные изменения! коснуться прямо всех, и тех кто постоянно сдает в аренды игроков( например челси или сити) и тех кто постоянно берет как клубы испании со дна...

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      Рейтинг: +1166

      Hektor 84 > DeStar 11 минут назад

      Я так понял что ограничения касаются тех кто берет в аренду

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      Рейтинг: +1166

      Hektor 84 14 минут назад

      Как же теперь Гинер будет игроков набирать?

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      Рейтинг: +1176

      alarm 18 минут назад

      то есть, фифа наносит удар по поросям, которые не смогут сбежать в аренду и вынуждены будут оставаться в тарасофке и губить свои карьеры)

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      Рейтинг: +1166

      Hektor 84 > alarm 10 минут назад

      Ой дэбил! Внимательно читай текст. Не только заголовок.

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