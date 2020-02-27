Ткаченко: «Шомуродов хочет уйти из «Ростова»

Агент Герман Ткаченко сообщил, что нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет покинуть чемпионат России летом.

«Наша позиция – без желания обидеть дончан – такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть.

Зимой были предложения, но клуб не рассматривал. Мы с уважением к этому относимся. Более того, решили, что и зимой у «Ростова» есть право не продавать и не рассматривать.

Но не рассматривать предложения летом… Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать», – сказал Ткаченко.