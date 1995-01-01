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    Ткаченко: «Шомуродов хочет уйти из «Ростова»

    Агент Герман Ткаченко сообщил, что нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет покинуть чемпионат России летом.

    «Наша позиция – без желания обидеть дончан – такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть.

    Зимой были предложения, но клуб не рассматривал. Мы с уважением к этому относимся. Более того, решили, что и зимой у «Ростова» есть право не продавать и не рассматривать.

    Но не рассматривать предложения летом… Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать», – сказал Ткаченко.

    • 24-летний Шомуродов сыграл за ростовчан 73 матча, забил 16 голов, отметился девятью голевыми пасами.
    • В январе форвард продлил контракт с «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +256

      De_Frenki 7 минут назад

      Что за бред... в январе подписать 5 летний контракт а в феврале захотеть
      уйти...

      0
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      Рейтинг: +1454

      klim2m > De_Frenki 1 минуту назад

      Да ему пох решил отступные сам оплатить))))

      0
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      Рейтинг: +1454

      klim2m 19 минут назад

      Хренова вы слушали Арутюнянца, он четко сказал, что теперь из клуба просто так никто не уйдет т.е ЗАДОРМА))))

      1
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      Рейтинг: +21695

      oyabun 37 минут назад

      Форвард сильный. И достоин того чтобы прогрессировать в Европе. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +37210

      MaxRnD 1 час назад

      Лучшее - враг хорошего

      Журналистка и писатель Алина Тугенд считает, что постоянный поиск приводит человека к ощущению, что он все время ждет, когда же можно будет начать жить, вместо того, чтобы просто жить.

      0
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      Рейтинг: +243

      моэм 1 час назад

      Обыкновенный ход агента , в предчувствии хорошего навара...кому?..кому?..кому?...чуть позже он станет вывешивать разные ценники...правда есть сомнения что хочет уйти сам Элдор , ведь он заключил с Ростовым новый договор...как бы жадность не сгубила бы Ткаченко , всего полтора месяца получившего свои комиссионные на Шомуродове .

      0
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      Рейтинг: +2993

      Виталий Орехов 1 час назад

      Наверное поэтому продлил контракт на 5!!! лет.

      1
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      Рейтинг: +1415

      Литейный4 1 час назад

      Кому ты там нужен? Здесь хоть немного, но на хорошем счету. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      тётя ASYA > Литейный4 1 час назад

      Себе самому нужен ! Доказать что может, а не как ваш бздюба .

      8
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      Рейтинг: +6666

      Вомбат > Литейный4 1 час назад

      В топ-лигах он, конечно, никому не сдался, двух мячей сборной Испании, в отличие от Смолова, он не забивал, а то, как он играет за Ростов, никого в Испании или Англии не волнует. Однако Шомуродов вполне может усилить МЛС, причем зарплаты в каком-нибудь Интер Майами или Нью-Йорк Гэлакси повыше, чем в Ростове. А США это Запад, так что агент, скорее всего, не врет.

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