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Ткаченко: «Шомуродов хочет уйти из «Ростова»

27 февраля 2020, 18:35
26

Агент Герман Ткаченко сообщил, что нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет покинуть чемпионат России летом.

«Наша позиция – без желания обидеть дончан – такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть.

Зимой были предложения, но клуб не рассматривал. Мы с уважением к этому относимся. Более того, решили, что и зимой у «Ростова» есть право не продавать и не рассматривать.

Но не рассматривать предложения летом… Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать», – сказал Ткаченко.

  • 24-летний Шомуродов сыграл за ростовчан 73 матча, забил 16 голов, отметился девятью голевыми пасами.
  • В январе форвард продлил контракт с «Ростовом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Шомуродов Эльдор
Комментарии (26)
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MaxRnD
1582818974
Лучшее - враг хорошего Журналистка и писатель Алина Тугенд считает, что постоянный поиск приводит человека к ощущению, что он все время ждет, когда же можно будет начать жить, вместо того, чтобы просто жить.
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oyabun
1582821084
Форвард сильный. И достоин того чтобы прогрессировать в Европе. Удачи!
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De_Frenki
1582822896
Что за бред... в январе подписать 5 летний контракт а в феврале захотеть уйти...
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portero
1582823663
Главное правильно посчитать все плюсы и минусы, не думаю что есть предложения от сильных клубов, ну соответственно контракт хороший....
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zigbert
1582824823
Шомуродов стал для Ростова хорошей находкой. Продавать его нежелательно. Да и стоимость его значительно больше 6,5 млн.
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SIRIUS 2002
1582830418
Отмыли человека, накормили..и убежал..
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nominum
1582836876
Какая-то сомнительная новость. Но если правда, то Ростову надо озаботиться покупкой нападающего.
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geroin161
1582839386
Он мне никогда не нравился. Заклепал 10 голов, это молодец. Но почему он не забивает уже пол года, даже Соболев забил на кубке матч премьер, а Шомуродов нет. Моё мнение - ему повезло. Хочет уйти за много миллионов, пусть идёт. Только зачем контракт на 5 лет подписывал? Ростову стоит не задумываясь продать его. Хоть куда.

Жду минусов в свой адрес...
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paracetamol
1582841378
Таких Шомуродовых у узбеков пруд пруди. Тут дело в тренере Карпине, чтобы их воспитать и до ума довести. Вот о чем надо говорить!
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den161
1582863511
Эх...летом глупо уходить. Ростов осенью точно будет играть в ек, вопрос только в каких... И шома игрок основы, старта. Сыгран в команде и проведет львиную долю времени в матчах ек... А уйдет в др.команду, пусть тоже с ек, и....? Заиграет ли там? Будет игроком основы сразу же? Много вопросов.... Надо уходить зимой, после групповой стадии, и проявить себя можно в еаропе и плдороже/получше уйти...
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