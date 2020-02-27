Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверены, что пройдем дальше в Лиге чемпионов»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи Лиги чемпионов всегда тяжeлые. У нас есть 90 минут в Турине, чтобы отыграться. Уверены, что пройдeм дальше в этом соревновании», – написал португалец в инстаграме.
- «Лион» выиграл со счетом 1:0.
- Ответная встреча состоится 17 марта.
Матч с «Лионом» – первый для Роналду в 2020 году, в котором он не забил
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Источник: Инстаграм Криштиану Роналду