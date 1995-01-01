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    Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверены, что пройдем дальше в Лиге чемпионов»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи Лиги чемпионов всегда тяжeлые. У нас есть 90 минут в Турине, чтобы отыграться. Уверены, что пройдeм дальше в этом соревновании», – написал португалец в инстаграме.

    • «Лион» выиграл со счетом 1:0.
    • Ответная встреча состоится 17 марта.

    Матч с «Лионом» – первый для Роналду в 2020 году, в котором он не забил

    text

    Публикация от text (@cristiano) 26 Фев 2020 в 4:26 PST

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1757

      Борат 2 часа назад

      согласен, в турине ты должен нанырять на пару пендалей !
      гы-гы

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