Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверены, что пройдем дальше в Лиге чемпионов»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи Лиги чемпионов всегда тяжeлые. У нас есть 90 минут в Турине, чтобы отыграться. Уверены, что пройдeм дальше в этом соревновании», – написал португалец в инстаграме.

«Лион» выиграл со счетом 1:0.

Ответная встреча состоится 17 марта.

Матч с «Лионом» – первый для Роналду в 2020 году, в котором он не забил