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  • Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверены, что пройдем дальше в Лиге чемпионов»

Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверены, что пройдем дальше в Лиге чемпионов»

27 февраля 2020, 10:00
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи Лиги чемпионов всегда тяжeлые. У нас есть 90 минут в Турине, чтобы отыграться. Уверены, что пройдeм дальше в этом соревновании», – написал португалец в инстаграме.

  • «Лион» выиграл со счетом 1:0.
  • Ответная встреча состоится 17 марта.

Матч с «Лионом» – первый для Роналду в 2020 году, в котором он не забил

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Криштиану Роналду
Лига чемпионов Лион Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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upiter622
1582803843
В этом мы не сомневаемся!Надеюсь судья попадется нормальный,не то что этот идиот!
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