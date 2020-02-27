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    «Уральские авиалинии» – официальный перевозчик «Спартака»

    Компания «Уральские авиалинии» стала официальным перевозчиком «Спартака».

    Стороны заключили контракт сроком на 3,5 года. Начиная с сезона-2020/21 логотип «Уральских авиалиний» появится на игровой форме «Спартака». Авиакомпания, помимо прочего, также получит возможность размещать изображения футболистов и логотип клуба на фюзеляже самолетов.

    «Мы очень рады, что именно в лице «Уральских авиалиний» у клуба теперь есть свой официальный перевозчик. «Спартак» прекрасно знаком с надежным сервисом и комфортом, который авиакомпания предоставляет своим пассажирам, поэтому с 2015 года при перелетах мы часто предпочитаем «Уральские авиалинии» другим перевозчикам. А теперь благодаря этому соглашению обе стороны получат возможность для расширения и укрепления нашего партнерства!» – сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

    • «Мутко против» сообщал, что «Спартак» подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями» на 170 миллионов рублей.
    • В январе «Спартак» заключил спонсорский контракт с китайской компанией ZTE на 30 миллионов рублей.
    • Команда занимает десятое место в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +418

      Alejandrrro 1 минуту назад

      Кто-то вообще хоть одну модель телефона ZTE знает?))

      0
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      Рейтинг: +418

      Alejandrrro 2 минуты назад

      Совсем скатились. Дислайк, отписка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +680

      Rus9I 10 минут назад

      Странно почему Уральские авиалинии. Но, почему бы и Да!

      Я уже сбился со счета, сколько у Спартака спонсоров))))

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