«Уральские авиалинии» – официальный перевозчик «Спартака»

Компания «Уральские авиалинии» стала официальным перевозчиком «Спартака».

Стороны заключили контракт сроком на 3,5 года. Начиная с сезона-2020/21 логотип «Уральских авиалиний» появится на игровой форме «Спартака». Авиакомпания, помимо прочего, также получит возможность размещать изображения футболистов и логотип клуба на фюзеляже самолетов.

«Мы очень рады, что именно в лице «Уральских авиалиний» у клуба теперь есть свой официальный перевозчик. «Спартак» прекрасно знаком с надежным сервисом и комфортом, который авиакомпания предоставляет своим пассажирам, поэтому с 2015 года при перелетах мы часто предпочитаем «Уральские авиалинии» другим перевозчикам. А теперь благодаря этому соглашению обе стороны получат возможность для расширения и укрепления нашего партнерства!» – сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.