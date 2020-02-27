Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уральские авиалинии» – официальный перевозчик «Спартака»

«Уральские авиалинии» – официальный перевозчик «Спартака»

27 февраля 2020, 16:03
11

Компания «Уральские авиалинии» стала официальным перевозчиком «Спартака».

Стороны заключили контракт сроком на 3,5 года. Начиная с сезона-2020/21 логотип «Уральских авиалиний» появится на игровой форме «Спартака». Авиакомпания, помимо прочего, также получит возможность размещать изображения футболистов и логотип клуба на фюзеляже самолетов.

«Мы очень рады, что именно в лице «Уральских авиалиний» у клуба теперь есть свой официальный перевозчик. «Спартак» прекрасно знаком с надежным сервисом и комфортом, который авиакомпания предоставляет своим пассажирам, поэтому с 2015 года при перелетах мы часто предпочитаем «Уральские авиалинии» другим перевозчикам. А теперь благодаря этому соглашению обе стороны получат возможность для расширения и укрепления нашего партнерства!» – сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

  • «Мутко против» сообщал, что «Спартак» подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями» на 170 миллионов рублей.
  • В январе «Спартак» заключил спонсорский контракт с китайской компанией ZTE на 30 миллионов рублей.
  • Команда занимает десятое место в РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rus9I
1582809459
Странно почему Уральские авиалинии. Но, почему бы и Да! Я уже сбился со счета, сколько у Спартака спонсоров))))
Ответить
Alejandrrro
1582809929
Совсем скатились. Дислайк, отписка
Ответить
Alejandrrro
1582809987
Кто-то вообще хоть одну модель телефона ZTE знает?))
Ответить
Авек плезир
1582811659
Что ж не "Уральские пельмени"
Ответить
InterMilLano1908
1582821086
Самые бичевские линии))) летал пару раз тк билеты дешевые, но самолеты там на пропелерах)))
Ответить
PUZIAKA
1582830410
Свиновозка
Ответить
ribavadim
1582853692
Что теперь подумает Lufthansa...?
Ответить
Armani nn
1582858978
Это у которых в 2002 самолёт над Германией столкнулся с другим?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+