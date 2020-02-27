АПЛ объявила об открытии Зала славы

Английская Премьер-лига объявила об открытии Зала славы, включение в который будет считаться проявлением высокой чести для игроков лиги.

19 марта АПЛ объявит имена первых двух футболистов, включенных в Зал славы.

В ближайшее время лига также объявит список номинантов, среди которых выберут еще несколько членов для Зала славы. Голосовать за кандидатов будут болельщики.