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    АПЛ объявила об открытии Зала славы

    Английская Премьер-лига объявила об открытии Зала славы, включение в который будет считаться проявлением высокой чести для игроков лиги.

    19 марта АПЛ объявит имена первых двух футболистов, включенных в Зал славы.

    В ближайшее время лига также объявит список номинантов, среди которых выберут еще несколько членов для Зала славы. Голосовать за кандидатов будут болельщики.

    • В Англии уже есть Зал славы английского футбола, он располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере. Церемония включения новых членов в Зал славы проходит ежегодно в октябре.

    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1144

      gor77 1 час назад

      Если учесть, что АПЛ образована 22 февраля 1992 года, то нормально.
      Всё-таки очень много было игроков мирового класса!!!

      0
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      Рейтинг: +1145

      alarm 1 час назад

      у спартака уже есть зал славы, в котором, в основном, представлены образцы паутины разных лет

      0
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      Рейтинг: +97

      dmitrinho-SurguT 1 час назад

      Аршавин и Жирков

      1
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      Рейтинг: +1441

      Бомбардиръ 1 час назад

      А Спартак откроет Hall of Shame, со свиным рылом посередине)

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      Рейтинг: +612

      Spartak Piter > Бомбардиръ 1 час назад

      Кони зато откроют слив и всех с унитаза-арены сольет_))))

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