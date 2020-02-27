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АПЛ объявила об открытии Зала славы

27 февраля 2020, 14:25
7

Английская Премьер-лига объявила об открытии Зала славы, включение в который будет считаться проявлением высокой чести для игроков лиги.

19 марта АПЛ объявит имена первых двух футболистов, включенных в Зал славы.

В ближайшее время лига также объявит список номинантов, среди которых выберут еще несколько членов для Зала славы. Голосовать за кандидатов будут болельщики.

  • В Англии уже есть Зал славы английского футбола, он располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере. Церемония включения новых членов в Зал славы проходит ежегодно в октябре.

Источник: сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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dmitrinho-SurguT
1582804680
Аршавин и Жирков
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gor77
1582805214
Если учесть, что АПЛ образована 22 февраля 1992 года, то нормально. Всё-таки очень много было игроков мирового класса!!!
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Karpathian
1582815919
Шерингем, Ширер, Ле Тиссье... да там дохера в 00х было
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NEONFOL
1582817510
Смотря как считать, врят ли только англичан, по любому кого-то с МЮ, сложно даже угадать примерно, если за последние 20 лет, то обладателей кубков или лучших игроков европы, Анри, Роналду, Оуэн, Джералд и т.д.
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Drapik
1582925625
ширер, гигз
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