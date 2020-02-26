Агент: «Бензема продлил контракт с «Реалом», это официально»

Карим Джазири, агент форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, сообщил, что контракт игрока с клубом продлен до 2022 года. Со стороны команды объявлений не было.

«Бензема недавно продлил контракт с «Реалом» до 2022 года, это официально. С клубом у него идеальная гармония, у него все здорово. Но «Лион» по-прежнему в сердце Карима», – цитирует агента AS.