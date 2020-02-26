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    Агент: «Бензема продлил контракт с «Реалом», это официально»

    Карим Джазири, агент форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, сообщил, что контракт игрока с клубом продлен до 2022 года. Со стороны команды объявлений не было.

    «Бензема недавно продлил контракт с «Реалом» до 2022 года, это официально. С клубом у него идеальная гармония, у него все здорово. Но «Лион» по-прежнему в сердце Карима», – цитирует агента AS.

    • Бензема играет за «Реал» с 2009 года.
    • Форвард провел за мадридцев 498 матчей, забил 240 голов.
    • Бензема брал с командой четыре Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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