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  • Агент: «Бензема продлил контракт с «Реалом», это официально»

Агент: «Бензема продлил контракт с «Реалом», это официально»

26 февраля 2020, 22:36

Карим Джазири, агент форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, сообщил, что контракт игрока с клубом продлен до 2022 года. Со стороны команды объявлений не было.

«Бензема недавно продлил контракт с «Реалом» до 2022 года, это официально. С клубом у него идеальная гармония, у него все здорово. Но «Лион» по-прежнему в сердце Карима», – цитирует агента AS.

  • Бензема играет за «Реал» с 2009 года.
  • Форвард провел за мадридцев 498 матчей, забил 240 голов.
  • Бензема брал с командой четыре Лиги чемпионов.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Бензема Карим
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