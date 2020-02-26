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Лига чемпионов. «Бавария» крупно победила «Челси», Гнабри оформил дубль

26 февраля 2020, 00:52
20

«Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов крупно уступил баварцам. Дубль оформил бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри. Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Маркоса Алонсо.

Для Фрэнка Лэмпарда матч был первым в плей-офф Лиги чемпионов в качестве тренера. Это его первый сезон в «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Челси (Англия) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гнабри, 51; 0:2 – Гнабри, 54; 0:3 – Левандовски, 76.

Удаления: Алонсо, 83 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Челси Бавария
Комментарии (20)
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Proker
1582668069
Итого матча оценил так, защитника давно надо было заменит,прям два пропущенные голы на его совесть,два не забитые голы дали бы шанс ровнять исход игры,ну что Бавария стареет команда Лэмпарда взрослеет, ещё они покажут кто доме хозяин)
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zatonn
1582668778
И вот ещё что автор статьи забыл написать: не только для Фрэнка Лэмпарда, но и для Ханси Флика это был дебют в плей-офф Лиги Чемпионов, и наш тренер с дебютом справился лучше! Всех болельщиков Рекордмайстера с победой!
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Saracen Jr
1582669660
бавария щас просто супер. в гостях порвать челси - дорогого стоит
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BlackMurder
1582683142
Дэвис в 19 лет просто машина
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Viper for CSKA
1582684196
Говорили, что Лейпциг доминировал в Лондоне, ну тогда Бавария просто не заметила Челси. Шикарная игра. Великолепное движение и взаимодействие. Челси по-настоящему Нойера и не побеспокоил, одни полумоменты, при том, что из-за травм у немцев с обороной далеко не всё в порядке. Молодцы, баварцы! Надо разматывать саксов дома и идти дальше. Потенциал команды - огромен.
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Viper for CSKA
1582684472
Поздравляю все немецкие клубы с великолепным достижением! Шесть побед из шести. Единственная печальная деталь - отсутствие Гладбаха в плей-офф. Если бы они реально включились в ЛЕ, были бы одним из фаворитов. Но и так неплохо.
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portero
1582698552
Сильно Бавария в гостях придавила, это уже проход в следующий этап.
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Давид59
1582702744
Челси был без шансов. Поразил прессинг по всему полю на протяжении 90 минут. Физподготовка обалденная. Единственное, что бросается в глаза - огромное количество ошибок и потерь мяча Томасом Мюллером. Он - болтун и самое слабое звено.
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Давид59
1582703016
Тренер - тренером, а качества игроков ещё никто не отменял. С таким составом, как у Баварии можно катком проехаться по любому сопернику. В какой ещё команде на замену выходят игроки сборных Бразилии, Франции и Германии?
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zigbert
1582727988
Многие специалисты отмечали до игры что Бавария сильнее Челси но то что счет будет таким никто не ожидал. Почти все голы под копирку ,прострел с фланга- удар-гол.
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