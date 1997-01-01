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    Лига чемпионов. «Бавария» крупно победила «Челси», Гнабри оформил дубль

    «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов крупно уступил баварцам. Дубль оформил бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри. Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Маркоса Алонсо.

    Для Фрэнка Лэмпарда матч был первым в плей-офф Лиги чемпионов в качестве тренера. Это его первый сезон в «Челси».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Челси (Англия) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гнабри, 51; 0:2 – Гнабри, 54; 0:3 – Левандовски, 76.

    Удаления: Алонсо, 83 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +124

      Все_тот_же_Юве 59 минут назад

      баварии уже в привычку вошло, насиловать без резины английских лохов. то арсенал то челси.)

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      Рейтинг: +2158

      SarJr 1 час назад

      бавария щас просто супер. в гостях порвать челси - дорогого стоит

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      Рейтинг: +8

      maks_shishkin 1 час назад

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      Рейтинг: +2710

      zatonn 1 час назад

      И вот ещё что автор статьи забыл написать: не только для Фрэнка Лэмпарда, но и для Ханси Флика это был дебют в плей-офф Лиги Чемпионов, и наш тренер с дебютом справился лучше! Всех болельщиков Рекордмайстера с победой!

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      Рейтинг: +2633

      TOMSON 1 час назад

      АПЛ вернули на землю. Разница колоссальная между командами. И если в АПЛ Челси это команда дерзкой молодежи, то в ЛЧ это команда совсем ещё зелёных юнцов.

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      Рейтинг: +250

      Proker 1 час назад

      Итого матча оценил так, защитника давно надо было заменит,прям два пропущенные голы на его совесть,два не забитые голы дали бы шанс ровнять исход игры,ну что Бавария стареет команда Лэмпарда взрослеет, ещё они покажут кто доме хозяин)

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      Рейтинг: +2710

      zatonn > Proker 1 час назад

      Нет, дорогой коллега, Бавария не стареет, она являет собой сплав опыта и молодости! А это именно то, что нужно в футболе!

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