Лига чемпионов. «Бавария» крупно победила «Челси», Гнабри оформил дубль

«Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов крупно уступил баварцам. Дубль оформил бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри. Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Маркоса Алонсо.

Для Фрэнка Лэмпарда матч был первым в плей-офф Лиги чемпионов в качестве тренера. Это его первый сезон в «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Челси (Англия) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гнабри, 51; 0:2 – Гнабри, 54; 0:3 – Левандовски, 76.

Удаления: Алонсо, 83 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов