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Лига чемпионов
Челси - Бавария
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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы
28 февраля 2020
19:10
Музыкант Джови: «Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво»
23
26 февраля 2020
20:25
Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов. Это его личный рекорд
11:43
Румменигге: «Недавно у Флика был день рождения. «Бавария» подарит ему ручку, чтобы что-нибудь подписать»
5
10:42
Гнабри – после победы над «Челси»: «Лондон все еще красный»
1
07:24
Флик: «Задачи «Баварии»? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал ЛЧ»
06:29
Шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков впервые с 1989 года
3
06:15
Лэмпард – после 0:3 от «Баварии»: «В Мюнхене мы должны сыграть с гордостью за «Челси»
3
01:55
«Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках
1
01:41
Левандовски забил 9 голов в гостях в одном розыгрыше ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду
00:52
Лига чемпионов. «Бавария» крупно победила «Челси», Гнабри оформил дубль
20
Челси - Бавария
25.02.2020, Вторник, 23:00 мск
Лондон, стадион
Стэмфорд Бридж
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, 1/8 финала
, первый матч
Челси
-
Бавария
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Протокол
История игр
Таблица
Комментарии
Международный кубок чемпионов 2017
25 июля, вторник
14:35
Челси
2:3
Бавария
Суперкубок УЕФА 2013
30 августа, пятница
22:45
Бавария
2:2
(5:4)п
Челси
Лига Чемпионов (2011/2012)
Финал
19 мая, суббота
22:45
Бавария
1:1
(3:4)п
Челси
Группа H
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Валенсия
6
3
2
1
9:7
+2
11
2.
Челси
6
3
2
1
11:9
+2
11
3.
Аякс
6
3
1
2
12:6
+6
10
4.
Лилль
6
0
1
5
4:14
-10
1
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