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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

Челси - Бавария

25.02.2020, Вторник, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Челси - Бавария
Международный кубок чемпионов 2017

25 июля, вторник 14:35 Челси 2:3 Бавария
Суперкубок УЕФА 2013

30 августа, пятница 22:45 Бавария 2:2
(5:4)п		 Челси
Лига Чемпионов (2011/2012)
Финал
19 мая, суббота 22:45 Бавария 1:1
(3:4)п		 Челси
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 3 2 1 9:7 +2 11
2. Челси 6 3 2 1 11:9 +2 11
3. Аякс 6 3 1 2 12:6 +6 10
4. Лилль 6 0 1 5 4:14 -10 1
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