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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Челси
Бавария - Челси: обзор матча 08 августа 2020
Бавария
08.08.2020, суббота, 22:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Челси
10'
Р. Левандовски (П)
24'
И. Перишич
76'
К. Толиссо
84'
Р. Левандовски
44'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Челси
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Одриосола
84'
81'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Гнабри
81'
ГОЛ! 3:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Р. Левандовски
76'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Й. Киммих
71'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Т. Алькантара
71'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
И. Перишич
64'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
63'
44'
ГОЛ! 2:1!
Т. Абрахам
43'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
Р. Левандовски
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
10'
8'
Желтая карточка
В. Кабальеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Малик Тилльман
АП
Челси
1
Джейми Камминг
ВР
13
Кепа
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
5
Перишич
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-2-2-1
13
Кабальеро
24
Джеймс
4
Зума
15
Кристенсен
33
Эмерсон
91
Канте
6
Баркли
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
18
Абрахам
5
Перишич
11
Коутиньо
11
Коутиньо
5
Перишич
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
6
Киммих
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Киммих
7
Гнабри
88
Мартинес
88
Мартинес
7
Гнабри
6
Алькантара
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Алькантара
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
Остались в запасе
Бавария
Челси
10
Джамал Мусиала
АП
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
4
Льюис Бейт
ЦП
1
Джейми Камминг
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
4
Льюис Бейт
ЦП
1
Джейми Камминг
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Бавария - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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