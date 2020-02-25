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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Бавария
Челси - Бавария: обзор матча 25 февраля 2020
Челси
25.02.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Бавария
51'
С. Гнабри
54'
С. Гнабри
76'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бавария
90'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Т. Алькантара
85'
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Гнабри
Красная карточка
М. Алонсо
83'
76'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Дэвис
Замена
Педро
️️️️
С. Аспиликуэта
73'
66'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
К. Коман
Замена
Виллиан
️️️️
Р. Баркли
61'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
61'
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
50'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
Жоржиньо
49'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-4-1-1
13
Кабальеро
3
Алонсо
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
6
Баркли
21
Жоржиньо
8
Ковачич
33
Джеймс
7
Маунт
9
Жиру
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
6
Баркли
10
Виллиан
10
Виллиан
6
Баркли
3
Аспиликуэта
9
Педро
9
Педро
3
Аспиликуэта
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
21
Коман
11
Коутиньо
11
Коутиньо
21
Коман
6
Алькантара
27
Горецка
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Гнабри
Остались в запасе
Челси
Бавария
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Челси - Бавария
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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