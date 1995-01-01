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    Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»

    Президент румынского ФКСБ (бывший «Стяуа») Джиджи Бекали выразил причину последних неудач команды. Она не смогла победить в трех последних матчах подряд.

    «Мои игроки выступают не слишком хорошо, потому что слишком часто занимаются сексом со своими подругами. Посмотрите на команду Дана Петреску «Клуж». Там игроки видятся с женщинами и занимаются любовью раз в неделю. Футболисты же ФКСБ не отдыхают перед матчами, а занимаются другим», – цитирует Бекали ESPN.

    • ФКСБ в чемпионате Румынии идет пятым.
    • «Клуж» Петреску выступает в плей-офф Лиги Европы.
    • Бекали – румынский политик и бизнесмен.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2016

      absent32 15 минут назад

      а кто такое сказал что игроки Клужа занимаются сексом раз в неделю? им кто то свечку держит, например Дан. а кто вообще должен это запрещать?))) футболист как обычный человек имеет право на личную жизнь, и пусть ахается сколько пожелает))) это не секс виноват в результатах команды, а я бы сказал что от части в таких руководителях, которые накладывают необоснованную вину на футболистов)))

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      Рейтинг: +10

      kostik.mironenko 20 минут назад


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      Рейтинг: +1734

      giluxa1963 33 минуты назад

      вот вот **** лись

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