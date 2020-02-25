Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»

Президент румынского ФКСБ (бывший «Стяуа») Джиджи Бекали выразил причину последних неудач команды. Она не смогла победить в трех последних матчах подряд.

«Мои игроки выступают не слишком хорошо, потому что слишком часто занимаются сексом со своими подругами. Посмотрите на команду Дана Петреску «Клуж». Там игроки видятся с женщинами и занимаются любовью раз в неделю. Футболисты же ФКСБ не отдыхают перед матчами, а занимаются другим», – цитирует Бекали ESPN.