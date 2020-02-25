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  • Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»

Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»

25 февраля 2020, 20:58
6

Президент румынского ФКСБ (бывший «Стяуа») Джиджи Бекали выразил причину последних неудач команды. Она не смогла победить в трех последних матчах подряд.

«Мои игроки выступают не слишком хорошо, потому что слишком часто занимаются сексом со своими подругами. Посмотрите на команду Дана Петреску «Клуж». Там игроки видятся с женщинами и занимаются любовью раз в неделю. Футболисты же ФКСБ не отдыхают перед матчами, а занимаются другим», – цитирует Бекали ESPN.

  • ФКСБ в чемпионате Румынии идет пятым.
  • «Клуж» Петреску выступает в плей-офф Лиги Европы.
  • Бекали – румынский политик и бизнесмен.

Источник: ESPN
Европа ФКСБ
Комментарии (6)
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giluxa1963
1582653631
вот вот **** лись
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absent32
1582654728
а кто такое сказал что игроки Клужа занимаются сексом раз в неделю? им кто то свечку держит, например Дан. а кто вообще должен это запрещать?))) футболист как обычный человек имеет право на личную жизнь, и пусть ахается сколько пожелает))) это не секс виноват в результатах команды, а я бы сказал что от части в таких руководителях, которые накладывают необоснованную вину на футболистов)))
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Сильвербой
1582656283
Они ху...во играют, потому что ху..вые футболисты!!! Либо, что тоже не удивительно в вашей гейропе, секс у них через жопу!!!
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Давид59
1582657379
Причина неудач найдена, но не уточнена! Виноваты, конечно, женщины. Не на тех, просто женились! Вот причина! Надо посмотреть кто там в жёнах у команды Петреску!!!
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Hektor 84
1582664643
Дурь сморозил какую то
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