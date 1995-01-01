Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»

а кто такое сказал что игроки Клужа занимаются сексом раз в неделю? им кто то свечку держит, например Дан. а кто вообще должен это запрещать?))) футболист как обычный человек имеет право на личную жизнь, и пусть ахается сколько пожелает))) это не секс виноват в результатах команды, а я бы сказал что от части в таких руководителях, которые накладывают необоснованную вину на футболистов)))
Президент румынского ФКСБ (бывший «Стяуа») Джиджи Бекали выразил причину последних неудач команды. Она не смогла победить в трех последних матчах подряд.
«Мои игроки выступают не слишком хорошо, потому что слишком часто занимаются сексом со своими подругами. Посмотрите на команду Дана Петреску «Клуж». Там игроки видятся с женщинами и занимаются любовью раз в неделю. Футболисты же ФКСБ не отдыхают перед матчами, а занимаются другим», – цитирует Бекали ESPN.
- ФКСБ в чемпионате Румынии идет пятым.
- «Клуж» Петреску выступает в плей-офф Лиги Европы.
- Бекали – румынский политик и бизнесмен.