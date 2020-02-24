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  • Клопп: «Все критикуют «МЮ» за срыв трансфера Холанда. Но «Ливерпуль» тоже не смог бы его подписать»

Клопп: «Все критикуют «МЮ» за срыв трансфера Холанда. Но «Ливерпуль» тоже не смог бы его подписать»

24 февраля 2020, 13:51
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему мерсисайдцы не смогли подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Дортмунду был нужен нападающий. Все винят «МЮ» в том, что они не подписал Холанда, но мы бы тоже не смогли. Все очень просто. Холанду был нужен топ-клуб, как можно скорее, с вакантным местом в составе... Это «Боруссия» Дортмунд.

Они подписали Холанда как раз вовремя. Вы знаете, как сильно я люблю и уважаю «Боруссию», но дело не в том, что они идеально подошли к этому трансферу. Сыграло роль не только то, что они были там, у них было место в команде, 9-й номер... «Тебе 19 лет, ты хочешь играть в Лиге Чемпионов и Бундеслиге? Так что вперед». Уверен, у других клубов не было шанса, что бы там ни говорили», – сказал Клопп.

  • Ранее Холанд провел 100-й матч на клубном уровне. В этих встречах норвежец забил 60 голов, сделал восемь хет-триков.
  • «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

Источник: 90min.com
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Ливерпуль Манчестер Юнайтед Холанд Эрлинг Клопп Юрген
Комментарии (5)
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mutabor0992
1582545668
А теперь локти кусают,что те,что те...Дятлы!
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zabvo9406
1582551051
Юрген прав полностью, у других бы сидел бы на банке
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