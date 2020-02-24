Клопп: «Все критикуют «МЮ» за срыв трансфера Холанда. Но «Ливерпуль» тоже не смог бы его подписать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему мерсисайдцы не смогли подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Дортмунду был нужен нападающий. Все винят «МЮ» в том, что они не подписал Холанда, но мы бы тоже не смогли. Все очень просто. Холанду был нужен топ-клуб, как можно скорее, с вакантным местом в составе... Это «Боруссия» Дортмунд.

Они подписали Холанда как раз вовремя. Вы знаете, как сильно я люблю и уважаю «Боруссию», но дело не в том, что они идеально подошли к этому трансферу. Сыграло роль не только то, что они были там, у них было место в команде, 9-й номер... «Тебе 19 лет, ты хочешь играть в Лиге Чемпионов и Бундеслиге? Так что вперед». Уверен, у других клубов не было шанса, что бы там ни говорили», – сказал Клопп.

Ранее Холанд провел 100-й матч на клубном уровне. В этих встречах норвежец забил 60 голов, сделал восемь хет-триков.

провел 100-й матч на клубном уровне. В этих встречах норвежец забил 60 голов, сделал восемь хет-триков. «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы