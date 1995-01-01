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    Олич – о финале Кубка легенд: «С девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить»

    Футболист сборной звезд Ивица Олич прокомментировал итог финала Кубка легенд против сборной России (6:5). Хорват недоволен девушкой, судившей встречу.

    «Это была хорошая игра. На таком турнире, тем более в финале, нужно просто сделать замечание, а не давать красную карточку.

    Мы вновь вышли на поле потому, что наши игроки снова могли играть. Красные карточки, которые получили Йосси Бенаюн и Йон-Арне Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Всe будет нормально. Это футбол.

    С девушкой-судьeй было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта», – считает Олич.

    • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
    • За сборную звезд, в частности, играл Андрей Воронин.
    • Ежегодный турнир проходил в Москве на МСА «Лужники».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +381

      arrivalgist 1 час назад

      Кто бы дал красную карточку нашему узурпатору ))) Трибуны порадовали объективностью... в отличии от журнашлюх.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1652

      Борат 1 час назад

      Судья - лесбияс!!!
      Гыгы

      3
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