Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Олич – о финале Кубка легенд: «С девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить»

Олич – о финале Кубка легенд: «С девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить»

23 февраля 2020, 21:42
22

Футболист сборной звезд Ивица Олич прокомментировал итог финала Кубка легенд против сборной России (6:5). Хорват недоволен девушкой, судившей встречу.

«Это была хорошая игра. На таком турнире, тем более в финале, нужно просто сделать замечание, а не давать красную карточку.

Мы вновь вышли на поле потому, что наши игроки снова могли играть. Красные карточки, которые получили Йосси Бенаюн и Йон-Арне Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Всe будет нормально. Это футбол.

С девушкой-судьeй было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта», – считает Олич.

  • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
  • За сборную звезд, в частности, играл Андрей Воронин.
  • Ежегодный турнир проходил в Москве на МСА «Лужники».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Олич Ивица
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arrivalgist
1582486211
Кто бы дал красную карточку нашему узурпатору ))) Трибуны порадовали объективностью... в отличии от журнашлюх.
Ответить
BRO_football
1582491888
Да правда что ли? У девушки-арбитра не хватает опыта судить мужские матчи? Да за такие слова в Европе Олича уже бы давно обвинили в сексизме! В АПЛ девушки-арбитры уже давно судят. И даже в прошлом году на Суперкубке УЕФА арбитром была женщина.
Ответить
Давид59
1582492589
Россия, кстати, счёт сравняла, но эти долбанные "звёзды" опять начали скулить, что время вышло и гол отменили. Очень уж им эти цацки (в смысле кубок) захотелось. Прям дети. Нате, заберите, подавитесь
Ответить
JTherry
1582494028
тухленькие "звездочки" - и с поля сбежали, и разнылись, что удалили и что время истекло... девушка-рефери оказалась великодушнее "мужчин" на поле(( стыдобищщща!!!
Ответить
Владислав Vlad
1582500924
Кубок легенд? Неужели Платини на поле выходил, или Марадона? А может быть Пеле с Батистутой? Хотя, у нас Вася Пупкин - легенда местной футбольной команды. Чё его не позвали?
Ответить
Hektor 84
1582504771
Девушка не девушка. Был бы мужик по ***** заехал. Тогда бы ныли что вам морды бьют. А Матерацци всегда гнилой был. Не зря от Зидана и Ибрагимовича выхватывал!
Ответить
Viper for CSKA
1582514729
Да вам технарь надо было влепить за уход с поля, и дело с концом. Слишком много шума что-то из-за выставочного турнира. А уж состав участников, этих "легенд" просто умиляет.
Ответить
rash1959
1582525094
Пару недель назад стоял шум и гам, что в Катаре на турнире судьи неумелые были. Как только случилось, что наша овца судить не может, то оказывается, что "легенды" не настоящие. Конечно этот сброд (воронины-оличи ...) легендами можно только с большой натяжкой называть. Но получаются "двойные стандарты"... (у НИХ все плохие, а у НАС все хорошие). В таком турнире тогда и судей надо было приглашать "легендарных" (есть такие в мире). Думается, что реальные ЛЕГЕНДЫ футбола не горели желанием участвовать.
Ответить
plehanov6
1582529359
Да вы просто тряпки! таким чушкам вообще не чего делать на этом турнире! звезды херовы.... бабе войну объявили... сморчки... сидите у себя и не лезьте больше на такие турниры! Вы обосрали всю идею...УРОДЫ!!!
Ответить
BarStep
1582543111
Это мероприятие изжило себя...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+