Олич – о финале Кубка легенд: «С девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить»

Футболист сборной звезд Ивица Олич прокомментировал итог финала Кубка легенд против сборной России (6:5). Хорват недоволен девушкой, судившей встречу.

«Это была хорошая игра. На таком турнире, тем более в финале, нужно просто сделать замечание, а не давать красную карточку.

Мы вновь вышли на поле потому, что наши игроки снова могли играть. Красные карточки, которые получили Йосси Бенаюн и Йон-Арне Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Всe будет нормально. Это футбол.

С девушкой-судьeй было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта», – считает Олич.