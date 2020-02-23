Главные новости дня. Иммобиле повторил рекорд Серии А, Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

Холанд – первый игрок в истории Бундеслиги, забивший в первых шести матчах девять голов.

Le10sport: «ПСЖ» поборется за Погба.

Рами поприветствовал болельщиков «Сочи».

Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю».

Матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» может быть перенесен или проведен без зрителей.

Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной».

Сборная звезд покинула поле в знак протеста в матче с Россией в финале Кубка Легенд.

Иммобиле повторил рекорд Серии А, забив 27 голов после 25 туров.

Бруну Фернандеш забил первый гол за «Манчестер Юнайтед».

Гринвуд с 11 голами – лучший бомбардир АПЛ среди игроков до 19 лет.

Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол