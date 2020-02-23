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Главные новости дня. Иммобиле повторил рекорд Серии А, Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

23 февраля 2020, 21:37
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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bset
1582494781
А второе место на Кубке Звезд - это не главная новость? Или мы только победы умеем освещать? Стыдно за такую журналистику.
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