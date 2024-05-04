Канчельскис раскритиковал выбор нового тренера для «Пари НН»

Андрей Канчельскис высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».
«Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги.
У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлeн этому назначению.
У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией PRO. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды.
Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет», – заявил Канчельскис.
- «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
- Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
- 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
- Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.