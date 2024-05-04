Канчельскис раскритиковал выбор нового тренера для «Пари НН»

Андрей Канчельскис высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги.

У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлeн этому назначению.

У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией PRO. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды.

Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет», – заявил Канчельскис.