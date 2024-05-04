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    • Канчельскис раскритиковал выбор нового тренера для «Пари НН»

    Канчельскис раскритиковал выбор нового тренера для «Пари НН»

    Андрей Канчельскис высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

    «Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги.

    У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлeн этому назначению.

    У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией PRO. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды.

    Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет», – заявил Канчельскис.

    • «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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