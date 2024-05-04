Мостовой поставил нового тренера «Пари НН» выше Абаскаля

Александр Мостовой прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Если честно, с первого раза не вспомнил, что Илич играл со мной в «Сельте». А потом посмотрел – да, действительно был у нас, Антич его взял в аренду.

Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом – легенький, быстрый, играл под нападающим. Думаю, его тогда и брали в «Сельту» на помощь мне – все-таки игр много, напряжение большое.

Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено.

Как бы хорошо ни играл в другой вид спорта, но я же не профессионал в этом. А не говоря уже об Абаскале, который в футбол никогда в жизни не играл. Это касается и других тренеров. Так придумала природа. Я же не виноват, что в пять лет выбрал футбол. Природа так наградила.

Было бы неплохо, если бы Илич вспомнил про меня, предложил встретиться, пообщаться. Войти в его штаб? Пускай звонят, пишут. Мой телефон свободен 24 часа в сутки», – сказал Мостовой.