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    Мостовой поставил нового тренера «Пари НН» выше Абаскаля

    Александр Мостовой прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

    «Если честно, с первого раза не вспомнил, что Илич играл со мной в «Сельте». А потом посмотрел – да, действительно был у нас, Антич его взял в аренду.

    Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом – легенький, быстрый, играл под нападающим. Думаю, его тогда и брали в «Сельту» на помощь мне – все-таки игр много, напряжение большое.

    Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено.

    Как бы хорошо ни играл в другой вид спорта, но я же не профессионал в этом. А не говоря уже об Абаскале, который в футбол никогда в жизни не играл. Это касается и других тренеров. Так придумала природа. Я же не виноват, что в пять лет выбрал футбол. Природа так наградила.

    Было бы неплохо, если бы Илич вспомнил про меня, предложил встретиться, пообщаться. Войти в его штаб? Пускай звонят, пишут. Мой телефон свободен 24 часа в сутки», – сказал Мостовой.

    • «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1714828388
    Переименуйте сайт на Мостовой.ру
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714830134
    Очередной бред сивой кобылы.
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    Мордаванин
    1714831071
    24 часа на телефоне) Бдит Дадон.)) В терем вы к царю не лезьте! Спит, не велено будить!
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    sochi-2013
    1714832002
    "Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше" Ты живой пример.
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