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Le10sport: «ПСЖ» поборется за Погба

23 февраля 2020, 10:59
2

На полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба появился еще один претендент: за летний трансфер игрока поборется «ПСЖ». Соперником в гонке за француза является «Ювентус», который в качестве обмена предложит своего футболиста.

Англичане хотят выручить за игрока 140 миллионов евро, но могут сделать скидку в связи с желанием быстрее продать Погба.

  • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ француз провел шесть матчей.

Источник: Le10sport

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Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (2)
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серега кашин
1582450858
псж скоро может оказаться в положении мс и все лидеры сами свалят и будет не до погба
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Hektor 84
1582459700
140 лямов за игрока который давно не играет. В своем уме? 6 матчей в этом сезоне.
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