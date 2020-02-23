Le10sport: «ПСЖ» поборется за Погба

На полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба появился еще один претендент: за летний трансфер игрока поборется «ПСЖ». Соперником в гонке за француза является «Ювентус», который в качестве обмена предложит своего футболиста.

Англичане хотят выручить за игрока 140 миллионов евро, но могут сделать скидку в связи с желанием быстрее продать Погба.