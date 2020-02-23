Le10sport: «ПСЖ» поборется за Погба

На полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба появился еще один претендент: за летний трансфер игрока поборется «ПСЖ». Соперником в гонке за француза является «Ювентус», который в качестве обмена предложит своего футболиста.
Англичане хотят выручить за игрока 140 миллионов евро, но могут сделать скидку в связи с желанием быстрее продать Погба.
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ француз провел шесть матчей.
Источник: Le10sport
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