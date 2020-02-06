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  • Tuttosport: «Юнайтед» хочет получить за Погба 140 миллионов, но в связи с покупкой Фернандеша может сделать скидку

Tuttosport: «Юнайтед» хочет получить за Погба 140 миллионов, но в связи с покупкой Фернандеша может сделать скидку

6 февраля 2020, 20:50
4

Уход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба летом по-прежнему вероятен. На игрока, в частности, претендует «Ювентус».

Англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но, как пишет Tuttosport, могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.

  • Ранее появлялась информация, что игроки «Юнайтед» хотят ухода Погба.
  • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Погба Поль Фернандеш Бруну
Комментарии (4)
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серега кашин
1581014480
сразу то почему не продали, значит нужен
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Dizayner
1581052579
не надо, хрустальный какой то стал, больше в инсте постит чем играет))
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zigbert
1581097361
За 140 млн. его уже не продашь.
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Masteralex
1581117053
его и за 100 никто не возьмёт, кому этот ходячий геморрой нужен
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