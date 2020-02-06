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    Tuttosport: «Юнайтед» хочет получить за Погба 140 миллионов, но в связи с покупкой Фернандеша может сделать скидку

    Уход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба летом по-прежнему вероятен. На игрока, в частности, претендует «Ювентус».

    Англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но, как пишет Tuttosport, могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.

    • Ранее появлялась информация, что игроки «Юнайтед» хотят ухода Погба.
    • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.

    Источник: Tuttosport

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