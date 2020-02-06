Tuttosport: «Юнайтед» хочет получить за Погба 140 миллионов, но в связи с покупкой Фернандеша может сделать скидку

Уход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба летом по-прежнему вероятен. На игрока, в частности, претендует «Ювентус».
Англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но, как пишет Tuttosport, могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.
- Ранее появлялась информация, что игроки «Юнайтед» хотят ухода Погба.
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.
Источник: Tuttosport