Tuttosport: «Юнайтед» хочет получить за Погба 140 миллионов, но в связи с покупкой Фернандеша может сделать скидку

Уход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба летом по-прежнему вероятен. На игрока, в частности, претендует «Ювентус».

Англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но, как пишет Tuttosport, могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.