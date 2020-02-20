Журналист Скира: «Ювентус» предложит Рэмзи в обмен на Погба с доплатой 50-60 миллионов

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» продолжает искать варианты для покупки хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринцы могут предложить «МЮ» 50-60 миллионов евро, а также включить в сделку полузащитника Аарона Рэмзи.