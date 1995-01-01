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    Журналист Скира: «Ювентус» предложит Рэмзи в обмен на Погба с доплатой 50-60 миллионов

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» продолжает искать варианты для покупки хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Туринцы могут предложить «МЮ» 50-60 миллионов евро, а также включить в сделку полузащитника Аарона Рэмзи.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • Рэмзи перешел в итальянский клуб прошлым летом, но не смог стать игроком стартового состава.
    • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      OBOLEV 21 секунду назад

      Интересно) Летом кто то отдаст за Погба 100тку ?! И нужен ли он сейчас Реалу?!

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