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  • Журналист Скира: «Ювентус» предложит Рэмзи в обмен на Погба с доплатой 50-60 миллионов

Журналист Скира: «Ювентус» предложит Рэмзи в обмен на Погба с доплатой 50-60 миллионов

20 февраля 2020, 14:45
3

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» продолжает искать варианты для покупки хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринцы могут предложить «МЮ» 50-60 миллионов евро, а также включить в сделку полузащитника Аарона Рэмзи.

  • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • Рэмзи перешел в итальянский клуб прошлым летом, но не смог стать игроком стартового состава.
  • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Рэмзи Аарон Погба Поль
Комментарии (3)
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OBOLEV
1582201300
Интересно) Летом кто то отдаст за Погба 100тку ?! И нужен ли он сейчас Реалу?!
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Tommy 7
1582205149
О! Это было бы просто Шикарно.
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Dizayner
1582214929
да ладно)) вы серьезно? вы там что курите, ребята?)
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