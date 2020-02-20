Журналист Скира: «Ювентус» предложит Рэмзи в обмен на Погба с доплатой 50-60 миллионов

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» продолжает искать варианты для покупки хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Туринцы могут предложить «МЮ» 50-60 миллионов евро, а также включить в сделку полузащитника Аарона Рэмзи.
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- Рэмзи перешел в итальянский клуб прошлым летом, но не смог стать игроком стартового состава.
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.