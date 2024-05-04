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    • Бартон: «Месси был генетически модифицирован в юном возрасте»

    Бартон: «Месси был генетически модифицирован в юном возрасте»

    Джоуи Бартон считает, что все успехи в футбольной карьере Лионеля Месси были достигнуты неестественным путем.

    «Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он принимал стероиды и другие лекарства, которые помогали ему расти.

    Месси был генетически модифицирован в юном возрасте. Насколько я знаю, больше никто этого не делал.

    Так что, если бы ему дали расти естественным образом, он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», – сказал Бартон.

    • Дефицит гормона роста был обнаружен у Месси в 1997 году.
    • Пройденное лечение позволило аргентинцу вырасти до 169 см.
    • Форвард «Интера Майами» – действующий чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии (2)
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    Slavan52
    1714826263
    Гном вырос до 169 см. А что же тогда давали Дзюбе и Соболеву? наверно повлияло у них только на рост
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    Mirak92
    1714828328
    ху...я его торкануло
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