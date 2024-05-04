Бартон: «Месси был генетически модифицирован в юном возрасте»

Джоуи Бартон считает, что все успехи в футбольной карьере Лионеля Месси были достигнуты неестественным путем.
«Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он принимал стероиды и другие лекарства, которые помогали ему расти.
Месси был генетически модифицирован в юном возрасте. Насколько я знаю, больше никто этого не делал.
Так что, если бы ему дали расти естественным образом, он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», – сказал Бартон.
- Дефицит гормона роста был обнаружен у Месси в 1997 году.
- Пройденное лечение позволило аргентинцу вырасти до 169 см.
- Форвард «Интера Майами» – действующий чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».