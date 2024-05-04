Тело Марадоны переместят по двум причинам

Дети Диего Марадоны договорились о перемещении тела легендарного футболиста в другое место.

Сейчас аргентинец покоится на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса, куда могут приходить только члены его семьи.

Дети Марадоны попросили через суд перенести тело их отца в мавзолей, расположенный за официальной резиденцией президента Аргентины.

Наследники чемпиона мира 1986 года считают, что это место будет более безопасным и даст возможность всем поклонникам попрощаться со своим кумиром.