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    Тело Марадоны переместят по двум причинам

    Дети Диего Марадоны договорились о перемещении тела легендарного футболиста в другое место.

    Сейчас аргентинец покоится на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса, куда могут приходить только члены его семьи.

    Дети Марадоны попросили через суд перенести тело их отца в мавзолей, расположенный за официальной резиденцией президента Аргентины.

    Наследники чемпиона мира 1986 года считают, что это место будет более безопасным и даст возможность всем поклонникам попрощаться со своим кумиром.

    • Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
    • Причина смерти – острый отeк легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

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    Источник: Reuters

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1714823858
    и пеле переместите. похоронили его в вертикальном кладбище, в смысле, это 14-этажный дом, только внутри могилы вместо квартир. бред какой-то. я против таких кладбищ. всё равно же однажды под снос пойдёт, пусть и через 200 лет. но пойдёт же. а обычные могилы - чём им будет? ничего, если ухаживать.
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