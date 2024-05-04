Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» против «Крыльев Советов». Игра состоится 4 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулев, Перес, Адамов, Башич, Горбани, Флорентин, Мансилья, Томпсон, Воробьев.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Орозко, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин