Еще один тренер отказал «Баварии»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт дал понять, что не заинтересован в приглашении в «Баварию».

Сообщалось, что мюнхенский клуб рассматривает его наряду с Эриком тен Хагом и Хуленом Лопетеги.

Ранее «Баварии» отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман и Ральф Рангник, а Роберто Де Дзерби заявил о желании остаться в «Брайтоне».

«Сколько раз я должен отвечать на этот вопрос? Меня нет на рынке, у меня есть работа в «Бенфике», и я люблю ее.

Меня не нужно приглашать абсолютно никому. Моя ситуация абсолютно ясна», – заявил 57-летний Шмидт.