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    Еще один тренер отказал «Баварии»

    Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт дал понять, что не заинтересован в приглашении в «Баварию».

    Сообщалось, что мюнхенский клуб рассматривает его наряду с Эриком тен Хагом и Хуленом Лопетеги.

    Ранее «Баварии» отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман и Ральф Рангник, а Роберто Де Дзерби заявил о желании остаться в «Брайтоне».

    «Сколько раз я должен отвечать на этот вопрос? Меня нет на рынке, у меня есть работа в «Бенфике», и я люблю ее.

    Меня не нужно приглашать абсолютно никому. Моя ситуация абсолютно ясна», – заявил 57-летний Шмидт.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии (7)
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    kirdykprishel
    1714831470
    Никому не нужна Бавария. Печалька.
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    Spartak_forv@
    1714832065
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