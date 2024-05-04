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    • Как «Спартак» готовился к матчу с «Ростовом»: Бабич – в атаке, Соболев и Зиньковский – в обороне

    Как «Спартак» готовился к матчу с «Ростовом»: Бабич – в атаке, Соболев и Зиньковский – в обороне

    Стали известны подробности подготовки «Спартака» к гостевой игре 25-го тура РПЛ против «Ростова».

    • Матч состоялся 21 апреля в Ростове-на-Дону.
    • Спартаковцы разгромили соперника со счетом 5:1.

    Накануне игры исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович устроил для футболистов необычную тренировку.

    Босниец решил провести двухсторонку, где все должны были действовать не на своих позициях.

    К примеру, Александр Соболев и Антон Зиньковский стали защитниками, а Срджан Бабич и Данил Пруцев попробовали себя в роли нападающих.

    Таким образом Слишкович пытался устроить игрокам психологическую разгрузку. Те, в свою очередь, восприняли идею с интересом.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1714820927
    Те, в свою очередь, восприняли идею с интересом.. -Ни ..уя се сказали они.
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    ivany4
    1714821881
    Сколько можно старье печатать??? Где новые темы???
    Ответить
    ...уефан
    1714822466
    ...на позиции мяча было нечто сферическое рыжих тонов...
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