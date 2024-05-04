Как «Спартак» готовился к матчу с «Ростовом»: Бабич – в атаке, Соболев и Зиньковский – в обороне

Стали известны подробности подготовки «Спартака» к гостевой игре 25-го тура РПЛ против «Ростова».

Матч состоялся 21 апреля в Ростове-на-Дону.

Спартаковцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Накануне игры исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович устроил для футболистов необычную тренировку.

Босниец решил провести двухсторонку, где все должны были действовать не на своих позициях.

К примеру, Александр Соболев и Антон Зиньковский стали защитниками, а Срджан Бабич и Данил Пруцев попробовали себя в роли нападающих.

Таким образом Слишкович пытался устроить игрокам психологическую разгрузку. Те, в свою очередь, восприняли идею с интересом.